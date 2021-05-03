Лікар пояснив, чи можна вакцинуватися алергікам й тим, хто перехворів на COVID

Чи можна вакцинуватися алергікам / Фото Reuters

Відомий інфекціоніст Андрій Александрін заявив про те, що алергія на цвітіння - не перешкода для вакцинації від коронавірусу.

"Я теж алергік, і за своїм прикладом скажу, що можна, я вакцинований. Але в будь-якому випадку потрібно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем", - сказав Александрін в ефірі каналу Україна 24.

Також лікар відповів на запитання, чи можливе щеплення тільки однією дозою в разі, якщо людина перехворіла.

"Якщо люди перехворюють - це не є протипоказанням до вакцинації. У всьому світі людей, які перехворіли, теж вакцинують. На сьогоднішній день тільки одна вакцина - "Джонсон і Джонсон" – вимагає введення однієї дози, всі інші – двох", - сказав Александрін.

Крім того, експерт розповів, що рівень антитіл не впливає на наявність імунітету.

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"Наявність антитіл не говорить, що у вас має виробитися імунітет. Це залежить ще від декількох факторів, і на сьогоднішній день ті статті, які опубліковані в світових журналах, кажуть, що дуже великий вплив має та доза патогенів, яку може отримати людина, від цього буде залежати, захворіє він чи ні, і ступінь тяжкості протікання", - сказав Александрін.

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