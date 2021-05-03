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Лікар пояснив, чи можна вакцинуватися алергікам й тим, хто перехворів на COVID

3 травня 2021, 21:16

За словами інфекціоніста, наявність антитіл не говорить, що у вас повинен виробитися імунітет. Це залежить ще від декількох факторів

коронавірус
Чи можна вакцинуватися алергікам / Фото Reuters

Відомий інфекціоніст Андрій Александрін заявив про те, що алергія на цвітіння - не перешкода для вакцинації від коронавірусу.

"Я теж алергік, і за своїм прикладом скажу, що можна, я вакцинований. Але в будь-якому випадку потрібно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем", - сказав Александрін в ефірі каналу Україна 24.

Також лікар відповів на запитання, чи можливе щеплення тільки однією дозою в разі, якщо людина перехворіла.

"Якщо люди перехворюють - це не є протипоказанням до вакцинації. У всьому світі людей, які перехворіли, теж вакцинують. На сьогоднішній день тільки одна вакцина - "Джонсон і Джонсон" – вимагає введення однієї дози, всі інші – двох", - сказав Александрін.

Крім того, експерт розповів, що рівень антитіл не впливає на наявність імунітету.

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"Наявність антитіл не говорить, що у вас має виробитися імунітет. Це залежить ще від декількох факторів, і на сьогоднішній день ті статті, які опубліковані в світових журналах, кажуть, що дуже великий вплив має та доза патогенів, яку може отримати людина, від цього буде залежати, захворіє він чи ні, і ступінь тяжкості протікання", - сказав Александрін.

Коронавірус в Україні:

  • За минулу добу в Україні було виявлено 758 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.
  • Також вчора в країні в лікарні з COVID — 19 потрапив 1 тис.591 чоловік, померли - 154, одужали - 5 тис. 550, було зроблено тестувань-16 тис. 023.
  • За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
  • За весь час пандемії в Україні-19 захворіли 2 млн 085 тис.938 осіб, одужали - 1 млн 681 тис. 815 осіб, померли - 44 тис. 750 осіб, проведено ПЛР-тестувань - 9 млн 487 тис. 141.

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