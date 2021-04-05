Лікар пояснила, чому люди повторно хворіють на коронавірус

Як зазначає Наталія Виноград, найчастіше повторювані випадки захворювання на коронавірус зустрічаються у професійних групах ризику.
Повторні захворювання на коронавірус найчастіше пов'язані зі зміною генотипу вірусу і особливістю імунної системи людини, пише пресслужба МОЗ у понеділок, 5 квітня.
"Багато в чому це пов'язано з деякими порушеннями неспецифічної ланки імунної системи, так званої першої лінії захисту", - пояснила епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач епідеміологічним відділенням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталія Виноград.
За її словами, до рецидивів призводить так званий "довгий ковід" або "постковідний синдром".
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Як зазначає Наталія Виноград, найчастіше повторювані випадки захворювання на коронавірус зустрічаються в професійних групах ризику.
"Особливо це стосується лікарів, тому що дистанцію дотримуватися неможливо, а це один з головних запобіжних заходів", - уточнила вона.
Карантин у Києві-про що раніше повідомляв Главред:
- Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилили карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в ході додаткових карантинних обмежень з 5 квітня весь громадський транспорт у столиці - і наземний, і метро-працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
- 5 квітня багатьох громадян не пускали в метро-не всі жителі столиці встигли отримати перепустки. При цьому ціни на таксі підвищили втричі.