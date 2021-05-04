Лікар попередив про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу

Говорячи про реальну кількість українців, які вже перехворіли на коронавірус, лікар пояснив, чому встановити її дуже важко.
"Індійський" штам коронавірусу може становити для нашої країни велику небезпеку - кількість хворих у разі його потрапляння з-за кордону зростатиме, заявив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта в інтерв'ю Обозревателю.
Говорячи про реальну кількість українців, які вже перехворіли на коронавірус, лікар пояснив, чому встановити її дуже важко. За його словами, для цього потрібно провести спеціальні дослідження з виявлення антитіл у населення, незалежно від того, хворіли вони чи ні.
"Для мене більш небезпечною є історія, коли в Україну прийде "індійський" штам. Якщо це станеться на початку червня - матимемо шалену захворюваність протягом усього літа. Це значно небезпечніше, ніж Великодні свята, які йдуть на тлі штамів, вже циркулюючих в Україні", - пояснив він.
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Що стосується способів уникнення небезпечного штаму, то Курпіта навів приклад інших країн в частині обмежень при перетині кордону.
"Нідерланди, попри велику кількість вакцинованих, й досі застосовують жорсткі вимоги для приїжджих. Це зроблений ПЛР-тест за 24 години до в'їзду або 2 тижні самоізоляції в готелі після", - уточнив він.
Лікар розповів про наявні припущення щодо того, що" індійський " штам відрізняється від інших тим, що може вражати перехворілих і здатний пригнічувати імунний захист, що сформувався на попередні варіанти.
"Не виключається ймовірність, що ті, хто перехворів, можуть заражатися і індійським варіантом", - додав він.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Офіційно вакцина від COVID-19 з'явилася в Україні 23 лютого. Першим препаратом стала вакцина CoviShield-аналог британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Стартувавши вакцинація від коронавірусу в Україні 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам, після чого почалася вакцинація учасників ООС на Донбасі.
- 18 квітня в Україну привезли вакцину Pfizer. Державі вдалося отримати 117 тисяч доз препарату. До цього Київ домовився про контрактні поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- 30 Квітня Україна отримала 500 тисяч доз китайського препарату CoronaVac. У МОЗ анонсували отримання нових вакцин від коронавірусу щотижня.
- 1 травня стало відомо, що Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Таким чином, держава законтрактувала 20 мільйонів доз препарату американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.