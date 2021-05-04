Лікар попередив про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу

Небезпека індійського штаму коронавірусу / УНІАН

"Індійський" штам коронавірусу може становити для нашої країни велику небезпеку - кількість хворих у разі його потрапляння з-за кордону зростатиме, заявив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта в інтерв'ю Обозревателю.

Говорячи про реальну кількість українців, які вже перехворіли на коронавірус, лікар пояснив, чому встановити її дуже важко. За його словами, для цього потрібно провести спеціальні дослідження з виявлення антитіл у населення, незалежно від того, хворіли вони чи ні.

"Для мене більш небезпечною є історія, коли в Україну прийде "індійський" штам. Якщо це станеться на початку червня - матимемо шалену захворюваність протягом усього літа. Це значно небезпечніше, ніж Великодні свята, які йдуть на тлі штамів, вже циркулюючих в Україні", - пояснив він.

читайте такожКоронавірус в Україні за добу виявили у майже 2,5 тисячі осіб

Що стосується способів уникнення небезпечного штаму, то Курпіта навів приклад інших країн в частині обмежень при перетині кордону.

"Нідерланди, попри велику кількість вакцинованих, й досі застосовують жорсткі вимоги для приїжджих. Це зроблений ПЛР-тест за 24 години до в'їзду або 2 тижні самоізоляції в готелі після", - уточнив він.

Лікар розповів про наявні припущення щодо того, що" індійський " штам відрізняється від інших тим, що може вражати перехворілих і здатний пригнічувати імунний захист, що сформувався на попередні варіанти.

"Не виключається ймовірність, що ті, хто перехворів, можуть заражатися і індійським варіантом", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні