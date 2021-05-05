Лікар зізнався, від якого штаму коронавірусу вакцина не врятує

З'явилися нові штами коронавірусу, від яких вакцина не врятує / Фото Reuters

У світі зафіксовані нові небезпечні штами коронавірусної інфекції, від деяких із них не захищає навіть вакцинація. Про це розповів лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі телеканалу Україна 24.

"Мутації тривають постійно, щомиті вірус мутує. Ми говоримо про те, що є деякі варіанти, де ці мутації вже зафіксовані. І ці варіанти мають нові властивості. Йдеться й про британський варіант, і південноафриканський, і бразильський, їх декілька, і про декілька американських... Тепер ми говоримо про індійський варіант, але це не один варіант, а декілька. Вони в собі поєднують низку мутацій з попередніх варіантів. Рано чи пізно ми прийдемо до ситуації, коли вакцини перестануть працювати щодо нових варіантів", - зазначив імунолог.

Волянський повідомив, що, за деякими даними, вакцинація гірше захищає від індійського та інших нових штамів COVID-19.

читайте такожКомаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі

"Про південноафриканський варіант ми отримали інформацію на початку року, коли стало ясно, що вакциновані хворіють з тією ж частотою, що і не щеплені", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні