Лікар зізнався, від якого штаму коронавірусу вакцина не врятує

Волянський повідомив, що, за деякими даними, вакцинація гірше захищає від індійського та інших нових штамів COVID-19.
У світі зафіксовані нові небезпечні штами коронавірусної інфекції, від деяких із них не захищає навіть вакцинація. Про це розповів лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі телеканалу Україна 24.
"Мутації тривають постійно, щомиті вірус мутує. Ми говоримо про те, що є деякі варіанти, де ці мутації вже зафіксовані. І ці варіанти мають нові властивості. Йдеться й про британський варіант, і південноафриканський, і бразильський, їх декілька, і про декілька американських... Тепер ми говоримо про індійський варіант, але це не один варіант, а декілька. Вони в собі поєднують низку мутацій з попередніх варіантів. Рано чи пізно ми прийдемо до ситуації, коли вакцини перестануть працювати щодо нових варіантів", - зазначив імунолог.
Волянський повідомив, що, за деякими даними, вакцинація гірше захищає від індійського та інших нових штамів COVID-19.
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"Про південноафриканський варіант ми отримали інформацію на початку року, коли стало ясно, що вакциновані хворіють з тією ж частотою, що і не щеплені", - додав він.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Офіційно вакцина від COVID-19 з'явилася в Україні 23 лютого. Першим препаратом стала вакцина CoviShield-аналог британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Стартувавши вакцинація від коронавірусу в Україні 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам, після чого почалася вакцинація учасників ООС на Донбасі.
- 18 квітня в Україну привезли вакцину Pfizer. Державі вдалося отримати 117 тисяч доз препарату. До цього Київ домовився про контрактні поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- 30 Квітня Україна отримала 500 тисяч доз китайського препарату CoronaVac. У МОЗ анонсували отримання нових вакцин від коронавірусу щотижня.
- 1 травня стало відомо, що Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Таким чином, держава законтрактувала 20 мільйонів доз препарату американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.