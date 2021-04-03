Лікар розповів про складну ситуацію з COVID-19 і госпіталізаціями

Госпіталізації можна було б уникнути за умови більш правильної організації амбулаторної допомоги, - лікар-інфекціоніст / Reuters

Наразі в лікарнях фіксується важка ситуація у зв'язку з тим, що на госпіталізацію надходять все більше пацієнтів з COVID-19, які потребують лікування у спеціалізованих умовах. Якби амбулаторна допомога надавалася людям більш ефективно і якісно, завантаженості лікарень можна було б уникнути. Пацієнти перебувають в розгубленості і страху, важке навантаження доводить медичних працівників до відчаю. Про це заявив київський лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

"Відчергував декілька надважких чергувань за останній час. Складно. Навантаження доводить медиків до відчаю. Дуже багато поступлень. Всі поступаючі - дійсно важкі: кисневі або тривало лихоманюючі. Лікарня заповнена вщент. Місця вільні з'являються лише після виписки одужуючих. Звісно, що основний контингент – люди з хронічними захворюваннями та з ковідом. Але є й виключення. Відносно молоді та без виражених супутніх патологій.", - пише лікар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, вірус володіє своїми специфічними особливостями і несподіваними реакціями організму. Є лікарі, які добре знають, як лікувати пацієнтів від коронавірусу і проводять грамотну роботу, проте не усі випадки захворювання можна вилікувати вдома. Ситуація залежить від стану здоров'я хворого і наявності супутніх захворювань.

"Буває, що пацієнти, навіть при абсолютно чіткому веденні, все рівно погіршуються та мають продовжувати лікування вже в стаціонарі. Хоча, це лише певна частка. Більшість одужують без проблем з мінімальним медикаментозним втручанням", - сказав Дубровський.

При цьому він додав, що пацієнти надходять на госпіталізацію в стані відчаю і не знають, кому довіряти. Є ті, хто займаються самолікуванням або починають нервувати і переживати без приводу. При цьому існує безліч інформації про лікування коронавірусної інфекції, яка вводить людей в оману.читайте такожЛікар спрогнозувала спад нової хвилі коронавірусу в Україні

"Відчай, страх і невизначеність змусили пацієнтів бігати і шукати допомоги звідусіль. Або займатися самолікуванням... Дуже проста ілюстрація нашого часу: людина, яка захворіла, починає нервувати, переживати і накручувати себе на рівному місці. Суперечливої інформації занадто багато, і починаються ці хаотичні рухи: нікому не потрібне КТ, купа зайвих несвоєчасних аналізів... Антибіотики на вірусну інфекцію, гормони... Все на контрасті: хтось аж трясеться на рівному місці. Інший поступово погіршується, і навіть цього не усвідомлює. Багато бачу прикладів, коли люди просто кинуті на капризи долі", - зазначив лікар.

Крім того, Дубровський також акцентував увагу на тому, що при правильному підході можна було б уникнути великої кількість госпіталізацій. При розмові з лікарем і огляді дуже важливо, щоб пацієнтом були отримані грамотні рекомендації. У тому випадку, якщо доктор побачить погіршення картини захворювання, він оперативно направить пацієнта на госпіталізацію.читайте такожЛікар дав пораду з приводу температури під час коронавірусу

"Навіть якщо лікар при повторному огляді побачить погіршення, він швидко зорієнтується і направить на лікування до госпіталю. У цьому немає нічого страшного. Саме для важких пацієнтів і є лікарні. Своєчасне лікування дуже ефективне", - сказав лікар, зазначивши, що велике навантаження на лікарів виводить фахівців з ладу, внаслідок чого вони починають призначати лікування за шаблонним алгоритмом.

Як стверджує лікар, сімейні лікарі не отримують грошових надбавок, працюючи з коронавірусними пацієнтами. Механізм лабораторної допомоги людям можна переглянути, інакше з ефективним подоланням епідемії COVID-19 в Україні можуть виникнути проблеми.

"Є різні думки, але, на мій погляд, треба реорганізовувати дистанційне лікування. Цей шлях вже проходили в першу хвилю, проходимо з дуже неприємним присмаком і зараз. Буде змога у лікаря бачити пацієнта, буде толк та ефект лікування на дому. Ковідні поліклініки на допомогу ковідним госпіталям? Здається, така єдина злагоджена система працювала би дуже ефективно", - підкреслив Євген Дубровський.

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