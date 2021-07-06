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Лікар розповів, чому ефективність вакцини Pfizer знижена

6 липня 2021, 19:05
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За словами медика, все одно серед вакцинованих людей немає важких випадків захворювання.

вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer в Україні / Фото Reuters

Лікар з Ізраїлю Рустам Джабаров розповів нову інформацію про ефективність вакцин Pfizer проти коронавірусної інфекції COVID-19.

"Те, що я чую з новин, вакцина Pfizer має більш низьку ефективність, ніж було раніше завірено. Але все одно серед вакцинованих людей немає важких випадків захворювання, люди можуть перехворіти значно легше. Ефективність знижена, але все одно ті, хто вакцинований і знову захворіли, вони не потрапляють в такі важкі ситуації, як невакциновані люди", - заявив лікар.

При цьому лікар зазначає, що вакцинація потрібна обов'язково.

"У цьому є певний спокій, але було б краще, щоб була гарантія, що ти знову не захворієш. Проте, все одно, навіть маючи нові дані, настрої в Ізраїлі, що вакцинуватися треба. Тут вакцинують частину дітей, старше 12 років, досить масово. Я думаю, все це все одно буде позитивно на майбутнє. У якийсь момент в Ізраїлі скасували маски, зараз знову повернули. І ось була заява, щоб ковидні лікарні закрили, зараз їх знову відкривають", - додав Джабаров.

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Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми-втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Шаран заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.

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