Лікар розповіла, як коронавірус вплинув на смертність в Україні

За словами медика, через пандемію коронавірусу ситуація зі смертність в Україні змінилася.
Офіційна статистика смертності від коронавірусу в Україні відрізняється від реальної. Таку думку висловила доктор медичних наук, професор Катерина Амосова під час чату на Главреді.
"Реальна цифра (смертності від коронавірусу - ред.) більша, але наскільки точно - неможливо сказати. Ми зможемо лише порівняти кількість українців, які померли від будь-яких причин за певний період під час епідемії, з кількістю померлих за аналогічний період 2019 року. Коли порівняли цифри осінніх місяців і з'ясували, що було плюс 30-35% смертей", - каже медик.
За її словами, смерті наступали, тому що людям своєчасно не надали медичну допомогу.
"І це не діагностовано COVID-19, і смерті вдома, а також смерті від інших хвороб через те, що люди не отримали своєчасно медичну допомогу, оскільки в нинішній медичній системі для них не виявилося місця, тому що вона вся була перепрофільована на коронавірус. Такі страшні жнива цієї пандемії", - додала Катерина Амосова.
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Зазначимо, з початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 1 961 956 випадків зараження на COVID-19. Померли від коронавірусу, станом на 20 квітня, 40 367 осіб.
Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- У двох областях України лабораторно підтвердили Південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях.
- 19 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.