Лікар розповіла, як коронавірус вплинув на смертність в Україні

Амосова розповіла про смертність від коронавірусу в Україні / УНІАН

Офіційна статистика смертності від коронавірусу в Україні відрізняється від реальної. Таку думку висловила доктор медичних наук, професор Катерина Амосова під час чату на Главреді.

"Реальна цифра (смертності від коронавірусу - ред.) більша, але наскільки точно - неможливо сказати. Ми зможемо лише порівняти кількість українців, які померли від будь-яких причин за певний період під час епідемії, з кількістю померлих за аналогічний період 2019 року. Коли порівняли цифри осінніх місяців і з'ясували, що було плюс 30-35% смертей", - каже медик.

За її словами, смерті наступали, тому що людям своєчасно не надали медичну допомогу.

"І це не діагностовано COVID-19, і смерті вдома, а також смерті від інших хвороб через те, що люди не отримали своєчасно медичну допомогу, оскільки в нинішній медичній системі для них не виявилося місця, тому що вона вся була перепрофільована на коронавірус. Такі страшні жнива цієї пандемії", - додала Катерина Амосова.

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Зазначимо, з початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 1 961 956 випадків зараження на COVID-19. Померли від коронавірусу, станом на 20 квітня, 40 367 осіб.

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