Лікарка розповіла, коли українці отримають колективний імунітет від COVID-19

Велика кількість українців перехворіла на COVID - 19 під час останнього спалаху / Фото Reuters

На сьогоднішній день близько половини українців перехворіли на коронавірус. Влітку COVID-19 найімовірніше трохи вщухне, а восени буде новий підйом захворюваності.

При цьому базовий колективний імунітет від коронавірусу може бути сформований до кінця поточного року. Такий прогноз озвучила вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко, передає Obozrevatel.

За її словами, велика частина населення України перехворіла на коронавірус буквально за останні два місяці. Реальна кількість тих, хто перехворів, можна приблизно оцінити на підставі непрямих показників. Зокрема, про це свідчить зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання.

"Це за орієнтовними оцінками, тому що багато хто з тих, хто хворів, не могли зробити тестування або не у всіх коронавірус змогли виявити. Сільська місцевість, районні центри, там, де немає вірусологічних лабораторій, ставили діагноз "респіраторна хвороба" без лабораторного підтвердження, і це йшло в загальну статистику, хоча насправді це був той самий COVID-19", – пояснила Мироненко.

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"Влітку, я думаю, буде більш спокійна ситуація, тим більше, що почали робити щеплення. Восени на нас точно чекає певний підйом захворюваності. До кінця року ми будемо мати базовий колективний імунітет", – спрогнозувала Мироненко.

Алла Мироненко Українська лікарка-епідеміолог. Доктор медичних наук (2001). З 1992 по 2001 рік обіймала посаду завідувачки лабораторії грипу Інституті епідеміології та інфекційних хвороб. 2001 року отримала вчений ступінь доктора медичних наук. Протягом 2001—2009 років — провідний науковий співробітник, а від 2009 року — завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій, керівник Центру грипу, передає Вікіпедія. Основним напрямком досліджень Алли Мироненко є молекулярно-генетичний та антигенний моніторинг грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій.

Як повідомляв Главред, колишній міністр охорони здоров'я України Олег Мусій заявив, що колективний імунітет від коронавірусу - це абсолютний міф.

За його словами, поняття колективного імунітету потрібно забути, і отримати його нереально.

"Це можливо лише тоді, коли населення перехворіє природним шляхом. Буде здобуто колективний імунітет. Вже доведено, що, наприклад, південноафриканський штам коронавірусу на імунітет, сформований уханьським штамом, практично не реагує - 10% всього", - пояснив він.

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