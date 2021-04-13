Лікар повідала, навіщо колоти другу дозу вакцини від COVID-19

Керівник Центру респіраторної медицини клініки Феофанія Світлана Гук повідала, для чого потрібно вдруге колоти вакцину від коронавірусу.
Друга доза вакцини від коронавірусу обов'язково має бути зроблена тим же препаратом, що і перша, інакше результат вакцинації може бути непрогнозованим, заявила керівник Центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук в ефірі каналу Україна 24.
"Якщо думати логічно, враховуючи, які у нас обставини з вакцинами, я думаю, що можливість вакцинації іншим виробником допустима. Але дуже важлива методика виробництва цієї вакцини - це векторна вакцина, РНК-вакцина або це інактивована вакцина. На мій погляд, змішувати типи виробництва - не виробників, а саме типи виробництва - не те, щоб не можна... Ніхто не може спрогнозувати, що ми отримаємо те, заради чого ми це робили", - розповіла Гук.
Вона також роз'яснила необхідність отримання другої дози вакцини.
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"Це бустерна доза. Вона більшою мірою активує т-клітинний імунітет-той, який більше бере участі в тривалому захисті від будь - якої вірусної інфекції", - зазначила лікар.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotechв розмірі 215 тисяч доз в кінці березня.
- До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за Ліцензією AstraZeneca.
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показники ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID - 19 на третій фазі клінічних досліджень.
- При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я МаксиСтепанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлятися в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.