Лікар розвінчав міф про те, що у третини українців є імунітет проти COVID-19

Наявність антитіл до коронавірусу не означає наявність імунітету, заявив Андрій Александрін.
Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком та Українським інститутом соціологічних досліджень імені О. Яременка заміряли рівень антитіл до коронавірусу в українців. За результатами дослідження, в якому взяли участь 6 тисяч осіб, антитіла виявили у 33% - тобто у кожного третього українця.
Лікар-епідеміолог, голова ГО Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін вважає, що дана інформація потребує наукової перевірки. За його словами, наявність антитіл до коронавірусу не означає наявність імунітету.
"Я ще не ознайомився з цим дослідженням, але думаю, що воно не є репрезентативним. Такі дослідження повинні бути опубліковані, їх мають оцінити фахівці", – сказав Александрін в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
читайте такожЛікар розповіла, коли українці отримають колективний імунітет від COVID-19"Наявність титру антитіл не говорить про те, що у людини є імунітет. А як я розумію, в цьому дослідженні визначався саме титр антитіл. Але навіть якщо ми уявимо, що у 33% населення є імунітет, цього недостатньо для того, щоби був створений колективний імунітет. Ризики все ще величезні", - вважає експерт.
Як повідомляв Главред, учені з'ясували, що імунітет, який був придбаний після перенесеного коронавірусу, може ефективно захищати від COVID-19 майже впродовж року.
Раніше провідний інфекціоніст України, професор Ольга Голубовська заявила, що перехресного імунітету від різних штамів коронавірусу найімовірніше не буде.