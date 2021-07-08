Лікар розвінчав міф про те, що у третини українців є імунітет проти COVID-19

Згідно з дослідженням, у 33% українців є антитіла до коронавірусу / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком та Українським інститутом соціологічних досліджень імені О. Яременка заміряли рівень антитіл до коронавірусу в українців. За результатами дослідження, в якому взяли участь 6 тисяч осіб, антитіла виявили у 33% - тобто у кожного третього українця.

Лікар-епідеміолог, голова ГО Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін вважає, що дана інформація потребує наукової перевірки. За його словами, наявність антитіл до коронавірусу не означає наявність імунітету.

"Я ще не ознайомився з цим дослідженням, але думаю, що воно не є репрезентативним. Такі дослідження повинні бути опубліковані, їх мають оцінити фахівці", – сказав Александрін в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

читайте такожЛікар розповіла, коли українці отримають колективний імунітет від COVID-19"Наявність титру антитіл не говорить про те, що у людини є імунітет. А як я розумію, в цьому дослідженні визначався саме титр антитіл. Але навіть якщо ми уявимо, що у 33% населення є імунітет, цього недостатньо для того, щоби був створений колективний імунітет. Ризики все ще величезні", - вважає експерт.

Як повідомляв Главред, учені з'ясували, що імунітет, який був придбаний після перенесеного коронавірусу, може ефективно захищати від COVID-19 майже впродовж року.

Раніше провідний інфекціоніст України, професор Ольга Голубовська заявила, що перехресного імунітету від різних штамів коронавірусу найімовірніше не буде.