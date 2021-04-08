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Лікарка зробила прогноз щодо термінів поліпшення ситуації з COVID-19 в Україні

8 квітня 2021, 14:31

У деяких регіонах країни ситуація із захворюваністю на коронавірус до 16 квітня не покращиться, вважає Людмила Мухарська.

Україна, карантин
Регіони, які потрапили до червоної зони на цьому тижні, навряд чи вийдуть з режиму жорсткого карантину до 16 квітня - епідеміологиня / УНІАН

Деяким регіонам України вдасться подолати складну ситуацію з COVID-19 до 16 квітня. Однак до червоної зони карантину можуть потрапити інші території, де до цього не було серйозних обмежень, тому що вірус продовжує циркуляцію серед людей. У тих регіонах, де були посилені карантинні заходи на цьому тижні, ситуація з коронавірусом не покращиться до середини квітня. Для стабілізації ситуації їм буде потрібно 2-4 тижні. Про це заявила колишня заступниця головного санітарного лікаря, лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

"До 16 квітня певні регіони вже вийдуть з цієї ситуації, але не виключено, що ті регіони, які ще не увійшли до "червоної" зони, можуть зайти. Тому що в тих регіонах не такі жорсткі обмежувальні заходи, а вірус є, він активно поширюється серед людей. І не виключено, що ці регіони увійдуть", - сказала лікарка у коментарі РБК-Україна.

За її словами, наразі не можна сказати, що в тих регіонах, які потрапили до червоної зони карантину на цьому тижні, ситуація стане стабільною до 16 квітня. Щоб ситуація покращилася, потрібно від 2-3 тижнів, або ж від 3-4 тижнів. Для зниження рівня захворюваності потрібно 5-6 тижнів.читайте такожЩе в трьох регіонах України посилили карантин і назвали головні заборони

"У тих регіонах, які на цьому тижні увійшли до "червоної" зони, до 16 квітня також не можна гарантувати їх вихід. Бо принаймні два, а то й три тижні потрібні, щоб ситуація хоча б стабілізувалася. Краще, щоб це було три-чотири тижні. А п'ять-шість тижнів потрібно, щоб захворюваність вже почала знижуватися", - підкреслила Людмила Мухарська.

Карантин в Україні

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 26 березня заявляв, що складний період захворюваності на COVID-19 в Україні триватиме до середини квітня. Після цього ситуація може стабілізуватися.
  • У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації карантин у Києві посилили з 5 квітня. Місто закрило садочки та школи, а громадський транспорт перевозить пасажирів за спеціальними перепустками. Обмеження триватимуть як мінімум до 16 квітня.
  • Згідно з даними МОЗ на четвер, 8 квітня, в червоній зоні карантинних обмежень знаходяться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області. У даних областях перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

новини України коронавірус в Україні карантин в Україні Людмила Мухарська
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