Лікарка зробила прогноз щодо термінів поліпшення ситуації з COVID-19 в Україні

Регіони, які потрапили до червоної зони на цьому тижні, навряд чи вийдуть з режиму жорсткого карантину до 16 квітня - епідеміологиня / УНІАН

Деяким регіонам України вдасться подолати складну ситуацію з COVID-19 до 16 квітня. Однак до червоної зони карантину можуть потрапити інші території, де до цього не було серйозних обмежень, тому що вірус продовжує циркуляцію серед людей. У тих регіонах, де були посилені карантинні заходи на цьому тижні, ситуація з коронавірусом не покращиться до середини квітня. Для стабілізації ситуації їм буде потрібно 2-4 тижні. Про це заявила колишня заступниця головного санітарного лікаря, лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

"До 16 квітня певні регіони вже вийдуть з цієї ситуації, але не виключено, що ті регіони, які ще не увійшли до "червоної" зони, можуть зайти. Тому що в тих регіонах не такі жорсткі обмежувальні заходи, а вірус є, він активно поширюється серед людей. І не виключено, що ці регіони увійдуть", - сказала лікарка у коментарі РБК-Україна.

За її словами, наразі не можна сказати, що в тих регіонах, які потрапили до червоної зони карантину на цьому тижні, ситуація стане стабільною до 16 квітня. Щоб ситуація покращилася, потрібно від 2-3 тижнів, або ж від 3-4 тижнів. Для зниження рівня захворюваності потрібно 5-6 тижнів.читайте такожЩе в трьох регіонах України посилили карантин і назвали головні заборони

"У тих регіонах, які на цьому тижні увійшли до "червоної" зони, до 16 квітня також не можна гарантувати їх вихід. Бо принаймні два, а то й три тижні потрібні, щоб ситуація хоча б стабілізувалася. Краще, щоб це було три-чотири тижні. А п'ять-шість тижнів потрібно, щоб захворюваність вже почала знижуватися", - підкреслила Людмила Мухарська.

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