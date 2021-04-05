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Лікарка спрогнозувала, чи буде четверта хвиля COVID-19

5 квітня 2021, 09:41
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Пульмонолог Світлана Гук вважає, що третя хвиля коронавірусу ще тільки розганяється і не досягла свого піку.

коронавірус
Україна порівняно легко пройшла другу хвилю коронавірусу, а третя - накрила країну дуже жорстко / Фото Reuters

Третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.

При цьому офіційні дані статистики, які публікує МОЗ, не відповідають дійсності. Про це заявила керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні Феофанія, лікар-пульмонолог Світлана Гук в інтерв'ю виданню Апостроф.

"Їй (статистиці, - ред.) не можна довіряти в плані цифр. Але динаміку вона все ж таки відображає, якщо множити на три, чотири, п'ять. Тобто якщо офіційна захворюваність становить тисячу, то, мабуть, неофіційна складе чотири тисячі", - зазначила лікарка.

Гук пояснила, чому Україна порівняно легко пройшла та пережила другу хвилю коронавірусу, а третя - накрила країну дуже жорстко.

"У всьому світі друга хвиля була тренувальною. Потім, коли з'явився цей новий штам, всім стало не до жартів - де не глянь, скрізь погано (...) Але зараз потужність цієї третьої хвилі, мені здається, ще не досягла свого піку, але вона втричі потужніша за ту, що була восени. Я навіть не можу вам сказати, як я це відчуваю. За кількістю хворих, які звертаються в телефонному режимі, по новинах відчувається, що ця хвиля лише розганяється", - вважає лікар.

Що стосується четвертої хвилі коронавірусу, то Гук не змогла відповісти однозначно. За її словами, потрібно дивитися на досвід інших країн, оскільки хронологія подій докочується і до України.

"Якщо говорити не про те, щоби не було хворих, а щоби почали відкриватися відділення (в лікарнях, - ред.), і вистачало б кількок ліжок (для COVID-пацієнтів, - ред.), то нам знадобиться не менше року", - резюмувала медик.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні встановив новий антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
  • Крім того коронавірус в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 2 квітня жертвами хвороби стали 433 українці.
  • У двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях. Глава МОЗ Максим Степанов розкрив особливості нових штамів.
  • Вчені НАН України спрогнозували, що ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.

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