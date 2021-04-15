Лікарі розповіли, як розпізнати "шлунковий ковід" і чим він небезпечний

Названо ознаки шлункового коронавірусу / Reuters

Симптоми коронавірусу можуть бути не лише класичними - температура, кашель, задишка тощо. Також про зараження можуть свідчити і проблеми з шлунково-кишковим трактом. Причому іноді ознаки COVID-19 можуть проявлятися всі разом, а іноді – про хворобу говорить лише розлад шлунково-кишкового тракту.

В останньому випадку люди не звертають на них великої уваги, вважаючи це, наприклад, загостренням хронічного гастриту, а коли через деякий час отримують хороший титр антитіл, вважають, що перенесли COVID-19 безсимптомно. Однак насправді шлункові проблеми якраз і були проявом коронавірусної інфекції. Про це пише Доктор Пітер з посиланням на фахівців російського Північно-Західного державного медичного університету імені Мечникова.

"Шлунковий ковід" – симптоми

Шлунковий коронавірус найчастіше схожий в своїх проявах на виразкову хворобу. Для нього характерні нічний переймоподібний біль, що локалізується в області над пупком. Втім, біль може виникати після їжі та спонтанно, в будь-який час доби. Може бути і нетривалий розлад шлунку. Інші симптоми: печія, здуття живота і підвищене газоутворення.

Для кого небезпечний шлунковий COVID-19

На думку гастроентерогів, особливо сильно коронавірус може вразити дванадцятипалу кишку і тонкий кишечник в цілому. У групі ризику - передусім ті, хто раніше страждав на захворювання шлунково-кишкового тракту. Особливо люди, у яких діагностовано гастрит зі зниженою кислотністю.

"У людини з нормальною і високою кислотністю, найімовірніше, шлункова форма коронавірусу не розвинеться. У групі ризику перебувають ті люди, які страждають гастритом зі зниженою кислотністю. Або ті, хто приймає препарати, що знижують секрецію кислоти (інгібітори протонної помпи, наприклад) - вони "опускають" кислотність до рівня норми і нижче. А соляна кислота в низькій концентрації не захистить від патогенних мікробів. І тоді коронавірус, який потрапляє до клітин слизової шлунка і кишечника, легко в них проникає", - йдеться в повідомленні.

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Тим, хто переніс "шлунковий ковід", лікарі радять зробити біохімічний аналіз крові, щоби зрозуміти, чи не підвищені основні показники ферментів печінки, а також копрограму, щоби з'ясувати, наскільки постраждала мікрофлора. Виходячи з результатів, потрібно приймати препарати для відновлення, призначені лікарем.

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