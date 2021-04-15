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Лікарі заговорили про новий вид коронавірусу

15 квітня 2021, 21:24
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Довге захворювання після коронавірусу - це наслідки перенесеного небезпечного вірусу, говорить академік.

Лікарня
Сергій Комісаренко розповів, чим небезпечний "довгий ковід" / УНІАН

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко заявив, що лікарі виділили "довгий коронавірус", який відрізняється від звичайного.

"Зараз вже відомий так званий long COVID, тобто довгий ковід - це наслідки перенесеного захворювання. Вже відомо, що воно іноді може тривати місяцями. Втома, іноді удари по інших органах. Ми знаємо, що вірус вражає інші органи. Це серйозний ворог, до якого треба серйозно ставитися", — сказав він.

За словами експерта, вірусу в організмі під час хвороби вже може не бути.

читайте такожСвіту загрожує новий небезпечний вірус і чергова пандемія-лікар

"Long COVID - це вже захворювання без вірусу. Довге захворювання - це наслідки перенесеного захворювання. Вже у такої людини вірусу зазвичай немає. У такої людини можуть бути антитіла, але небагато. Як правило, уражаються інші органи - туман в голові, погіршення мислення, слабшає пам'ять, може бути дуже довга втрата відчуття смаку і запаху, інші ускладнення", - сказав Комісаренко, передає Україна 24.

Пандемія коронавірусу - про що раніше повідомляв Главред:

  • Коронавірус почав активно заражати жителів Землі взимку 2020 року. І з китайського міста Ухань блискавичними темпами поширився по всій планеті.
  • Вчені стверджували, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
  • Пандемія коронавірусу COVID-19 закінчиться на початку наступного, 2022 року. Про це сказав керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

коронавірус симптоми Сергій Комісаренко
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