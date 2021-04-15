Лікарі заговорили про новий вид коронавірусу

Сергій Комісаренко розповів, чим небезпечний "довгий ковід" / УНІАН

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко заявив, що лікарі виділили "довгий коронавірус", який відрізняється від звичайного.

"Зараз вже відомий так званий long COVID, тобто довгий ковід - це наслідки перенесеного захворювання. Вже відомо, що воно іноді може тривати місяцями. Втома, іноді удари по інших органах. Ми знаємо, що вірус вражає інші органи. Це серйозний ворог, до якого треба серйозно ставитися", — сказав він.

За словами експерта, вірусу в організмі під час хвороби вже може не бути.

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"Long COVID - це вже захворювання без вірусу. Довге захворювання - це наслідки перенесеного захворювання. Вже у такої людини вірусу зазвичай немає. У такої людини можуть бути антитіла, але небагато. Як правило, уражаються інші органи - туман в голові, погіршення мислення, слабшає пам'ять, може бути дуже довга втрата відчуття смаку і запаху, інші ускладнення", - сказав Комісаренко, передає Україна 24.

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