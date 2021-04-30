Слідом за столицею Київщина також може вийти з червоної зони

В Україні можуть скоротити "червону" зону карантину / Фото galka.if.ua

"Червона зона" карантину в Україні стане меншою. З неї можуть вийти Київська та Вінницька області.

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов заявив, що Вінниччина і Київщина - це ті регіони, які можуть перейти з "червоної" зони в "жовту". Про це міністр заявив в ефірі Україна 24.

За його словами, Вінницька область перебуває в "червоній" зоні.

"Для того, щоби територія перейшла у відповідну зону потрібне рішення Державної комісії ТЕБ і НС. Ми не отримували такого звернення від МОЗ (щодо виходу Вінницької області з "червоної" зони, - ред.). Вінницька і Київська області - ті регіони, які можуть перейти з "червоної" зони в "жовту", - заявив Немчинов.

Тим часом головний санітарний лікар Украни Віктор Ляшко на брифінгу 30 квітня заявив, що МОЗ готує подання до держкомісії ТЕБ та НС про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки Київської та Миколаївської областей. Регіони пропонують перевести в "жовту зону".

Таким чином, з 1 травня в "червоній зоні" карантину можуть залишитися сім областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Коронавірус у Києві та області - статистика станом на ранок 30 квітня

За останню добу в Києві виявили 868 випадків зараження коронавірусом, померли 24 людини, одужали - 1 146.

Всього в Києві захворіли 195 498 осіб, померли - 4 591, вилікувалися - 123 977.

У Київській області з початку епідемії одужали 99 540 осіб (1262 осіб за добу). Померли 2360 осіб (18 осіб за добу). Захворіли 118 553 (415 за добу).

Коронавірус в Україні - статистика 30 Квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв Главред, жорсткий карантин в Києві скасували. З 1 травня в Києві відновлює роботу в звичайному режимі без спецпропусків громадський транспорт. З 5 травня діти повернуться до шкіл.

Водночас карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусу, можуть продовжити і після 30 червня. Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов. За його словами, все залежить від самих українців. Немчинов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.