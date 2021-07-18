Спалах COVID-19 і штам Дельта в Україні: лікарка оцінила сценарій атаки нового коронавірусу

В Україні може статися локальний спалах COVID-19, - лікарка / УНІАН

Наразі неможливо сказати, коли в Україні може початися нова хвиля COVID-19. Причому не можна також буде стверджувати, що спалах спровоковано саме штамом Дельта. Картина захворюваності дійсно може погіршитися в певному регіоні, як це було на Буковині. Все залежить від особливостей області. Про це заявила лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.

У інтерв'ю ТСН вона розповіла про те, що не можна сказати, коли конкретно почнеться нова хвиля коронавірусної інфекції, і чи буде вона спровокована варіацією Дельта. Однак, в залежності від регіону і певних умов, кількість інфікованих COVID-19 може зрости де завгодно, в залежності від специфіки регіонів. Така ситуація вже спостерігалася на Буковині. Державі слід бути готовю до локальних хвиль захворюваності на коронавірус.читайте такожШтам Дельта: чому будуть хворіти підлітки і що треба робити вже зараз

"Абсолютно неможливо казати про ці речі, тому що на основі чого ми будемо робити висновки, що це (викликано) саме "дельтою", або не "дельтою". Дійсно, хвиля збільшення кількості інфікованих може з'явитися, як у нас було на Буковині, так само і в цьому році може бути де завгодно. Тому що інша частина України не мала такої кількості інфікованих, як ми мали в серпні (2020 року), тому що це було пов'язано з тим, що у нас після 12 липня починається великий сезон весіль, урочистостей і просто були дуже масові заходи. І те саме, ймовірно, може бути на Буковині і зараз. Тому все залежить від особливості регіону і треба бути просто готовим до цього", - підкреслила Ольга Кобевко.

Штам коронавірусу Дельта в Україні

РНБО під час свого позачергового засідання 23 червня обговорила питання поширення коронавірусу в Україні та світі, а також пов'язані з цією проблемою загрози українській державі.

Секретар відомства Олексій Данілов сказав, що коронавірус модифікації Дельта, який вперше виявили у Індії, зафіксовано в Україні – вірус знайшли у жінки і дитини, які повернулися з території РФ.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська припускала сценарій, за якого штам Covid-19 Дельта може спалахнути в Україні. Варіація коронавірусу небезпечна тим, що вона швидко циркулює і поширюється серед тих осіб, які ще не перехворіли. Лікарка радить українцям робити щеплення від вірусу.