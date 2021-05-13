Вся Україна опинилася в одній зоні карантину: головні обмеження

Вся Україна стала жовтою зоною / Reuters

В Україні станом на четвер, 13 травня, немає помаранчевих зон карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Помаранчева зона карантину зникла, після того, як її покинули Черкаська та Миколаївська області, повідомили у МОЗ.

Тепер вся країна знаходиться у жовтій карантинній зоні.

Жовта зона карантину – головні обмеження:

Потрібно дотримуватися масочного режиму;

Кінотеатри й театри можуть бути наповнені на 50%;

Заборонено відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Виняток роблять для людей, які надають екстрені послуги;

У закладах громадського харчування заборонені заходи, в яких беруть участь 20 та більше осіб.

Вся територія України "пожовтіла" / moz.gov.ua

Нагадаємо, за минулу добу, у середу, 12 травня, найбільше заражених коронавірусом знайшли у Києві (726) та у низці областей – Харківській (635), Донецькій (587) та Дніпропетровській (553).

Станом на 13 травня коронавірус в Україні знайшли у 2 135 886 осіб, померли 47 333 інфікованих, а одужали 1 816 643 пацієнти.

Карантин в Україні 2021 – що необхідно знати

Обмежувальні заходи в Україні через коронавірус запровадили з 12 березня минулого року. Спочатку карантин був загальнонаціональним, а пізніше став адаптивним. На час адаптивного карантину країну поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

У зеленій зоні найслабші обмеження, а найсуворіші – у червоній.