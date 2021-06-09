Вся Україна "позеленіла": карантин послаблять

Карантин в Україні послаблять / УНІАН

Коронавірус в Україні вщух. Всі області перейшли в "зелену" зону карантину, в якій діють найслабші карантинні обмеження.

Як повідомляє пресслужба МОЗ 9 червня, показники епідемічної безпеки відповідають "зеленій" зоні по всій території країни.

Згідно з процедурою, в "зелену" зону переводить МОЗ України, але остаточне рішення повинна ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після її рішення всі області офіційно стануть "зеленими".

moz.gov.ua

Обмеження "зеленої" зони карантину

діє масковий режим в громадських будівлях;

дозволено масові заходи за участю понад 50 осіб;

кінотеатри та заклади культури працюють з наповненістю не більше 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі;

перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць;

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції більше 50% дітей та персоналу закладу.

Як повідомляв Главред, станом на ранок середи, 9 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 385 жителів країни. Госпіталізовано 756 осіб; летальних випадків - 77, одужали 6 962 особи.

Напередодні Кабмін змінив правила адаптивного карантину. Тепер в Україні дозволено проведення масових заходів, зокрема в розважальних закладах і закладах громадського харчування.