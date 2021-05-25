Вся Україна стала "жовтою": у МОЗ оновили карантинні зони

В Україні не залишилося більше регіонів, де було б перевищено хоч один показник з COVID-19 / Reuters

Вся Україна опинилася в одній зоні карантину - жовтій. Станом на вівторок, 25 травня, Донецьку область вивели з "помаранчевої" карантинної зони.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, у Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу. Тепер він становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де було б перевищено хоч один показник з COVID-19.

При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

moz.gov.ua

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