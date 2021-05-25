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Вся Україна стала "жовтою": у МОЗ оновили карантинні зони

25 травня 2021, 10:46
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Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони карантину.

маски, карантин
В Україні не залишилося більше регіонів, де було б перевищено хоч один показник з COVID-19 / Reuters

Вся Україна опинилася в одній зоні карантину - жовтій. Станом на вівторок, 25 травня, Донецьку область вивели з "помаранчевої" карантинної зони.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, у Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу. Тепер він становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де було б перевищено хоч один показник з COVID-19.

При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

moz.gov.ua

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок вівторка, 25 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 608 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 854 людини; летальних випадків - 249, одужали 17 504 людини.
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