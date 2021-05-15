Друга доза щеплень AstraZeneca: у МОЗ назвали дату старту вакцинації

В Україні стартує друга доза вакцинації препаратом AstraZeneca / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, коли в Україні стартує друга доза вакцинації щепленням від коронавірусу AstraZeneca.

Українців, яких першою дозою AstraZeneca вакцинували від 24 лютого до 10 березня 2021 року, другою дозою почнуть прищеплювати з 19 травня, повідомляє ТСН.

Головний санлікар уточнив, що громадян, які прищеплювалися пізніше 10 березня, другою дозою AstraZeneca провакцинують з наступних поставок.

За його словами, вакцинація другою дозою теж відбуватиметься каскадним способом. Паралельно, щоб забезпечити всіх людей другою дозою, має надійти від covax 8 млн доз вакцини AstraZeneca.

Заступник голови МОЗ уточнив, що в рамках COVAX в Україну планується поставити 700 тисяч доз AstraZeneca. Попередньо, поставка очікується 24-25 травня.

Ляшко нагадав, що інтервал між першою і другою дозою AstraZeneca досягає 12 тижнів, але, як виняток, його можуть скоротити, але для цього повинні бути вагомі причини, які розглядає сімейний лікар.

Скільки вакцин в рамках covax обіцяють Україні

За даними ЮНІСЕФ, що всього до кінця 2021 року в рамках COVAX в Україну будуть поставлені вакцини для імунізації 8 млн українців.

В ЮНІСЕФ підкреслюють, що в рамках COVAX поставляються тільки ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

"Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство, - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - пояснив Ляшко, слова якого наводяться в прес-релізі ЮНІСЕФ.

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Коронавірус в Україні:

За минулу добу в Україні було виявлено 6 тис. 796 нових випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Вчора з коронавірусною хворобою були госпіталізовані 2 тис. 197 осіб, 2 тис. 796 виписані з лікарень. 322 людини померли, в той же час 17 тис.202 людини одужали. Зроблено тестувань - 76 тис.

Найбільша кількість підтверджених випадків 14 травня зареєстровано в Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 150 тис.244 людини, 1 млн 849 тис. 80 одужали, 47 тис. 942 померли.