Друга доза щеплень AstraZeneca: у МОЗ назвали дату старту вакцинації

Інтервал між першою і другою дозою AstraZeneca досягає 12 тижнів, нагадав Віктор Ляшко.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, коли в Україні стартує друга доза вакцинації щепленням від коронавірусу AstraZeneca.
Українців, яких першою дозою AstraZeneca вакцинували від 24 лютого до 10 березня 2021 року, другою дозою почнуть прищеплювати з 19 травня, повідомляє ТСН.
Головний санлікар уточнив, що громадян, які прищеплювалися пізніше 10 березня, другою дозою AstraZeneca провакцинують з наступних поставок.
За його словами, вакцинація другою дозою теж відбуватиметься каскадним способом. Паралельно, щоб забезпечити всіх людей другою дозою, має надійти від covax 8 млн доз вакцини AstraZeneca.
Заступник голови МОЗ уточнив, що в рамках COVAX в Україну планується поставити 700 тисяч доз AstraZeneca. Попередньо, поставка очікується 24-25 травня.
Ляшко нагадав, що інтервал між першою і другою дозою AstraZeneca досягає 12 тижнів, але, як виняток, його можуть скоротити, але для цього повинні бути вагомі причини, які розглядає сімейний лікар.
Скільки вакцин в рамках covax обіцяють Україні
За даними ЮНІСЕФ, що всього до кінця 2021 року в рамках COVAX в Україну будуть поставлені вакцини для імунізації 8 млн українців.
В ЮНІСЕФ підкреслюють, що в рамках COVAX поставляються тільки ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.
"Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство, - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - пояснив Ляшко, слова якого наводяться в прес-релізі ЮНІСЕФ.
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Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було виявлено 6 тис. 796 нових випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.
- Вчора з коронавірусною хворобою були госпіталізовані 2 тис. 197 осіб, 2 тис. 796 виписані з лікарень. 322 людини померли, в той же час 17 тис.202 людини одужали. Зроблено тестувань - 76 тис.
- Найбільша кількість підтверджених випадків 14 травня зареєстровано в Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 150 тис.244 людини, 1 млн 849 тис. 80 одужали, 47 тис. 942 померли.
Індійська вакцина CoviShield
Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.
Вакіна CoviShield - що це
CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.
Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.
CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).
Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.
Вакцинація в Україні
23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.
Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.
Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.
Побічні ефекти CoviShield
Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:
- біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
- утома,
- озноб або лихоманка,
- головний біль,
- нудота,
- біль у суглобах або м'язах,
- утруднення дихання.
До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.
Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.