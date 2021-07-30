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Звпровадження привілеїв для вакцинованих від COVID-19 українців поставили на паузу

30 липня 2021, 11:49

На даний момент МОЗ фокусуватиметься на розширенні вакцинації населення України, заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Вакцинація
Поки що не всі люди, які записалися на вацинацію, отримали щеплення / Reuters

Поки що в Україні не будуть запароваджувати привілеї для вакцинованих від коронавірусу українців. Як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, необхідно, щоби вакцинувалася велика кількість населення.

На даний момент МОЗ фокусуватиметься на розширенні вакцинації населення України, сказав Кузін в ефірі програми Сніданок з 1+1.

"Тому що, коли ми будемо говорити про привілеї та про застосування адміністративних заходів впливу, то ми повинні розуміти, що ті люди, які хотіли зробити щеплення, вони дійсно мали можливість це зробити", - сказав він.

За словами головного санлікаря, поки що не всі люди, які записалися на вацинацію, отримали щеплення.

"Про привілеї будемо думати потім, коли провакцинуємо принаймні велику кількість населення", - заявив він.

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Станом на 30 липня, з початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплено 3 437 631 особу, з них отримали одну дозу - 3 437 629 осіб; повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 938 495 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 376 124 щеплення.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Українське МОЗ обмірковує впровадження в країні додаткових антиепідемічних заходів - передусім введення спеціального QR-коду, за яким українців пропускатимуть у публічні місця, розповів головний санлікар України Ігор Кузін.
  • В Україні ухвалили рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Тепер особам, які не вакциновані та повертаються в країну, потрібно буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати.
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