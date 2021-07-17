"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19

COVID-19 - це велика трагедія і удар по економіці, медицині, соціальній сфері / Reuters

Україна разом з усім світом вже півтора року бореться з епідемією коронавірусу. Експерт Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології Наталія Виноград вважає, що відновлення та повернення до нормального життя можуть зайняти довгі роки та вимагатимуть серйозних бюджетних витрат.

COVID-19 як гостре захворювання - це велика трагедія та удар по економіці, медицині, соціальній сфері будь-якої країни, сказала Виноград в інтерв'ю виданню Гордон.

"А другий удар - населення, яке пройшло через це випробування, вже не може створювати національний продукт. Чоловік вийшов з лікарні, але не вийшов із хвороби. Підуть роки на відновлення та повернення до нормального життя. І на це державам доведеться витрачати гроші", – додала епідеміолог.

Втім, за її словами, з часом держави і люди адаптуються до життя в нових умовах.

читайте такожСитуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь"COVID - 19 змусив нас жити по-новому, і ми намагаємося адаптуватися. Всі на планеті з цим впораються. І Україна - теж. Такий виклик багатьох прокачав. Наші медики - вже добре підготовлені бійці. Вони залишилися в строю. Так, є дефіцит фахівців, і він збільшиться. Але у нас є справжні лікарі, які продовжують працювати, рятувати людей та робитимуть свою справу і надалі. Їх треба оберігати хоча б, доки не вийдемо з пандемії", – сказала експерт МОЗ України з епідеміології.

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