УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19

17 липня 2021, 12:29

Підуть роки на відновлення та повернення до нормального життя, вважає епідеміолог Наталія Виноград.

коронавірус
COVID-19 - це велика трагедія і удар по економіці, медицині, соціальній сфері / Reuters

Україна разом з усім світом вже півтора року бореться з епідемією коронавірусу. Експерт Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології Наталія Виноград вважає, що відновлення та повернення до нормального життя можуть зайняти довгі роки та вимагатимуть серйозних бюджетних витрат.

COVID-19 як гостре захворювання - це велика трагедія та удар по економіці, медицині, соціальній сфері будь-якої країни, сказала Виноград в інтерв'ю виданню Гордон.

"А другий удар - населення, яке пройшло через це випробування, вже не може створювати національний продукт. Чоловік вийшов з лікарні, але не вийшов із хвороби. Підуть роки на відновлення та повернення до нормального життя. І на це державам доведеться витрачати гроші", – додала епідеміолог.

Втім, за її словами, з часом держави і люди адаптуються до життя в нових умовах.

читайте такожСитуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь"COVID - 19 змусив нас жити по-новому, і ми намагаємося адаптуватися. Всі на планеті з цим впораються. І Україна - теж. Такий виклик багатьох прокачав. Наші медики - вже добре підготовлені бійці. Вони залишилися в строю. Так, є дефіцит фахівців, і він збільшиться. Але у нас є справжні лікарі, які продовжують працювати, рятувати людей та робитимуть свою справу і надалі. Їх треба оберігати хоча б, доки не вийдемо з пандемії", – сказала експерт МОЗ України з епідеміології.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок 17 липня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 591 людини. З початку епідемії захворіли - 2 244 196 осіб.
  • В Україні незабаром прогнозується новий спалах коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
  • Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне посилення карантину в Україні, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, який анонсував посилення карантину в країні.
МОЗ коронавірус коронавірус в Україні COVID-19 коронавірус новини Наталія Виноград
Зараз ви переглядаєте новину «"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ксенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красоюКсенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красою Чому Авакову різко закортіло у відставкуЧому Авакову різко закортіло у відставку Як зрозуміти, наскільки у вас сильний імунітет: п'ять маркерівЯк зрозуміти, наскільки у вас сильний імунітет: п'ять маркерів Як правильно заморожувати ягоди на зиму: секрети і небезпечні помилкиЯк правильно заморожувати ягоди на зиму: секрети і небезпечні помилки Зв'язала руки скотчем і порізала ножем: на Житомирщині 14-річна дівчина по-звірячому вбила однокласникаЗв'язала руки скотчем і порізала ножем: на Житомирщині 14-річна дівчина по-звірячому вбила однокласника

Останні новини

05:28

Не вступила до навчального закладу: у Дніпрі скоїла суїцид 15-річна дівчинка

05:02

Кардіолог розповів, про які проблеми сигналізують набряки тіла Відео

04:22

Чому потрібно обов'язково їсти чорницю: дієтолог розкрила всі корисні властивості ягоди Відео

03:50

У моді сліпони - надзвичайно зручне взуття, яке у 70-х подарував світу засновник Vans Відео

03:02

У ЗСУ оцінили загрозу нападу РФ і назвали небезпечні напрямки Відео

Реклама
02:16

Найсмачніше овочеве рагу: простий літній рецепт Відео

01:37

Зміни в МВС залежатимуть не від Монастирського, а від Банкової - експерт

00:51

Дієтолог перерахував п'ять недооцінених продуктів для зміцнення імунітету Відео

00:19

Україну "здають": у США пояснили, чому Байден здав назад після зустрічі з Меркель Відео

17 липня, субота
23:52

Трагедія в Затоці: турист потонув у морі, його сина шукають Відео

23:20

Кінець тропічної спеки: синоптик назвала дату похолодання в Україні Відео

22:44

У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика тріщина на нозі Відео

22:23

"Це провокація": у Держдумі істерять через карту з Кримом на футболках клубів УПЛ Відео

21:52

Корупція в Борисполі: співробітників аеропорту звинуватили в торгівлі ПЛР-тестами Відео

21:47

Вчені знайшли спосіб до повного одужання від хвороби Альцгеймера

21:26

Людину віднесло в небо на парашуті: у Києві перекинувся катер при занятті парасейлінгом Відео

21:21

Прикмети на 18 липня: що не можна робити і як уберегти себе від біди Відео

21:13

Негода в Києві: на правобережжі - дощ, а на лівому березі - пилова буря Відео

20:28

На Львівщині неповнолітній влаштував ДТП: загинули двоє людей Відео

19:50

Дуже важкий стан: у співачки МакЅим відмовляє права легеня

Реклама
19:50

В Україні продають фальшиві паспорти вакцинації: стали відомі деталі нелегального бізнесу Відео

19:32

Безбідна старість Меркель у Газпромі Погляд

19:05

У МОЗ розвіяли найпоширеніші міфи про COVID-вакцинацію Фото Відео

18:54

У Зеленського назвали терміни візиту в США для зустрічі з Байденом Відео

18:18

На Київщину насувається гроза Відео

18:07

У Києві влаштували стрілянину посеред вулиці, є поранений Відео

17:40

"Вирвали з контексту": скандальна блогерка вибачилася за "мерзенну" українську мову

17:27

Свавілля на Львівщині: серійний вбивця розстрілював чоловіків старшого віку Відео

17:24

У МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID-19 Відео

17:00

У Бельгії будинок впав під час ефіру: з житла виплили меблі Відео

16:47

На кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник наїхав на КПП і врізався в шлагбаум

16:32

Мендель вирішила "деолігархізувати" Україну на каналах Ахметова Відео

15:58

На пляжах Києва вивісять червоні прапори: що це означає

15:56

Знайдено ефективні ліки від коронавірусу

15:41

Українців масово штрафують: кого карають гривнею при оплаті комуналки Відео

15:38

Разумков натякнув на відставки трьох міністрів восени Відео

15:18

Експерти пояснили навалу медуз в Азовському морі і розповіли, як їм протистояти Відео

15:15

Табу на фуа-гра і заборона на вигул без намордника: в Україні ухвалили нові правила утримання тварин

15:14

Чоловік залишив дружину вмирати на асфальті: у Києві сталася шалена смертельна ДТП Відео

14:33

"Останній з гарячих днів": синоптик розповіла, коли Україну покине пекельна спека Відео

Реклама
14:33

У моді стрижка на середнє волосся довгий боб - вдала зачіска для стильного образу на кожен день Фото Відео

14:24

Під Житомиром стадо корів завадило п'яному водієві піти від поліції Відео

13:50

Американець після вакцинації захворів на COVID-19 і загримів до лікарні на шість місяців

13:46

Аваков восени може повернутися в Кабмін - Арахамія Відео

13:26

На Львівщині 17-річний хлопець без прав врізався на авто у вантажівку: двоє його друзів загинули Відео

13:22

Кому категорично не можна їсти кавун - відповідь лікаря Відео

12:45

Космічний Джем Нові легенди - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros Відео

12:42

Європа потерпає від повені: у Німеччині кількість жертв перевалило за сотню Відео

12:40

Останній рейс малайзійського Боїнга: США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу Відео

12:29

"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти