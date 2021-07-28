З'ясувалися подробиці про чоловіка, який вчора помер від штаму Дельта

Чоловік, який помер від штаму Дельта, працював лікарем / Фото Reuters

Чоловік, який вчора помер в Олександрівській лікарні у результаті зараження Дельта-штамом коронавірусу, був лікарем. Також відомо, що він не виїжджав за межі України.

"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах", - заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Раніше Главред писав про те, що в Києві медики Олександрівської лікарні не змогли врятувати життя одному з 6 пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливо небезпечним штамом COVID-19 Дельта.

Померлий нібито привіз хворобу до Києва з Росії.

За словами директора Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, четверо з шести хворих на дельту осіб захворіли саме в Росії. Інші інфікувалися вже в Києві.

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Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - із позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".