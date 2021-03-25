З'ясувалися подробиці смерті провізора після вакцинації від COVID

На момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися вже на наступний день після інкубаційного періоду вірусу.
У місті Чернівці провізор однієї з аптек, який помер від інсульту після вакцинації від коронавірусу, був хворий на цей небезпечний вірус, заявила голова обласного лабораторного центру Наталія Гопко, Суспільне у четвер, 25 березня.
COVID-19 також підтвердили у двох колег, з якими він вакцинувався.
Гопко пояснила, що на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день після інкубаційного періоду вірусу.
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При цьому смерть чоловіка не пов'язують з вакцинацією, так як у нього була гіпертонічна хвороба. Його аналізи продовжують досліджувати, щоб встановити точну причину смерті, додав гендиректор паталогоанатомічного бюро Дмитро Гречко.
Смерть провізора після вакцинації - про що повідомлялося раніше:
- У середу вранці, 24 березня, у Чернівцях у лікарні №3 помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 числа отримав щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною з Індії CoviShield. Попередньо відомо, що чоловік помер через гострий мозковий інсульт.
- У МОЗ додали, що у чоловіка був діабет і важкі хронічні серцево-судинні захворювання, проте йому можна було вакцинуватися.
- Провізор потрапив до Чернівецької лікарні ввечері 16 березня, його лікували від інсульту.