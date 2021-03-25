З'ясувалися подробиці смерті провізора після вакцинації від COVID

Провізор аптеки був хворий коронавірусом / УНІАН

У місті Чернівці провізор однієї з аптек, який помер від інсульту після вакцинації від коронавірусу, був хворий на цей небезпечний вірус, заявила голова обласного лабораторного центру Наталія Гопко, Суспільне у четвер, 25 березня.

COVID-19 також підтвердили у двох колег, з якими він вакцинувався.

Гопко пояснила, що на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день після інкубаційного періоду вірусу.

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При цьому смерть чоловіка не пов'язують з вакцинацією, так як у нього була гіпертонічна хвороба. Його аналізи продовжують досліджувати, щоб встановити точну причину смерті, додав гендиректор паталогоанатомічного бюро Дмитро Гречко.

Смерть провізора після вакцинації - про що повідомлялося раніше: