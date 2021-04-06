З'ясувалися строки постачання в Україну вакцини Pfizer

У Міністерстві охорони здоров'я назвали приблизні терміни поставки вакцини від коронавірусу на територію нашої країни.
Перші партії вакцини від коронавірусу Pfizer надійдуть в Україну вже в найближчі місяці, заявив vіністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомив Степанов, сьогодні контракт на поставку 10 млн доз вакцини був підписаний з боку компанії Pfizer.
"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже в найближчі місяці. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року", - заявив він.
Вакцина від коронавірусу Pfizer - про що повідомлялося раніше:
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України. Про цей контракт домовилися під час зустрічі президента Володимира Зеленського з виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою.
Автор: Катерина Трохимчук