З'ясувалися строки постачання в Україну вакцини Pfizer

Терміни поставки вакцини в Україну назвав Степанов / Reuters

Перші партії вакцини від коронавірусу Pfizer надійдуть в Україну вже в найближчі місяці, заявив vіністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив Степанов, сьогодні контракт на поставку 10 млн доз вакцини був підписаний з боку компанії Pfizer.

"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже в найближчі місяці. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року", - заявив він.

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