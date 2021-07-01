З'ясувалося, яка комбінація вакцин "рятує" від дельта-штаму COVID-19

Німецькі вчені назвали комбінацію вакцин, яка краще захищають від" Дельта " / Daniel Foster / flickr.com/

Під час проведення досліджень, німецькі вчені прийшли до висновку про те, що комбінація AstraZeneca і мРНК вакцин проти Дельта-штаму COVID-19 показала високу ефективність, повідомили в інституті імені Роберта Коха.

Вчені відзначають, що наразі в Європі та Німеччині швидко поширюється "Дельта"-штам коронавірусу, який більш заразний. Згідно з результатами дослідження, імунна відповідь після схеми щеплення в комбінації препарату Vaxzevria (AstraZeneca) і мРНК-вакцини "явно перевершує імунну відповідь після щеплення двома дозами AstraZeneca.

Фахівці рекомендують тим, хто отримав Vaxzevria у якості першої дози вакцини від коронавірусу, незалежно від віку, зробити другу дозу вакциною мРНК. Інтервал між уколами не має перевищувати 4 тижні.

При цьому в Інституті наголосили на важливості своєчасного отримання другої дози вакцини.

Нагадаємо, раніше, в середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

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