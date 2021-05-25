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З'ясувалося, який побічний ефект від COVID-вакцини буває тільки у дітей

25 травня 2021, 20:18

Найбільш частим побічним ефектом був біль в місці ін'єкції, яку відчували 90,5% дітей у віці від 12 до 15 років.

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Названі побічні ефекти від вакцинації у дітей / Getty Images

Згідно з результатами клінічного дослідження, 77,5 відсотки дітей у віці від 12 до 15 років зазнали втоми після вакцинації Pfizer. Що вище, аніж відсоток учасників від 16 років і старше, які повідомили про почуття втоми після вакцинації Pfizer, пише Reuters.

Найбільш частим побічним ефектом був біль у місці ін'єкції, який відчували 90,5% дітей у віці від 12 до 15 років. У клінічних випробуваннях Pfizer на дорослих у 84,1% учасників після уколу виник біль у місці ін'єкції.

Згідно з даними, 75,5% дітей повідомили про головний біль у порівнянні з 55,1% дорослих.

Ознобу зазнали 49,2 відсотка дітей у порівнянні з 31,9 відсотками дорослих. 42,2 відсотка дітей відчували м'язові болі, про які повідомили 38,3 відсотка дорослих. У 24,3% дітей була лихоманка у порівнянні з 14,2% у дорослих. І 0,8 відсотка дітей мали опухлі лімфатичні вузли у порівнянні з 0,3 відсотками дорослих, у яких така реакція спостерігалась вкрай рідко.

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Але, як і у дорослих, ці побічні ефекти не є приводом для занепокоєння.

Коронавірус в Україні-про що раніше повідомляв Главред:

  • В Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
  • 18 травня Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в" помаранчеву "зону, а Черкаська область стала"жовтою".
  • Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, Аспірин, Ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.

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