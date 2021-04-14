З'ясувалося, коли можна робити інші щеплення після вакцинації

Коли можна робити інше щеплення після вакцини від коронавірусу / Reuters

У Центрі громадського здоров'я пояснили, якщо ви отримали щеплення від коронавірусу, то інші, планові ін'єкції слід зробити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини, йдеться у збірці щодо вакцинації проти COVID-19.

Як розповіли в ЦГЗ, якщо щеплення проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком або за схемою, то перерву між щепленнями можна скоротити до 14 днів.

У той же час у випадку, якщо ви зробили щеплення від COVID-19, але в той самий час виникла потреба в екстреній вакцинації проти іншої хвороби, наприклад, від сказу, – жодних інтервалів витримувати не слід.

"Необхідна екстрена вакцинація - робіть", - пишуть у рекомендаціях ЦГЗ.

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Але зверніть увагу, якщо ви прищеплювалися від іншої хвороби, то вакцинуватися проти COVID-19 можна через 14 днів.

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