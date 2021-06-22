З'ясувалося, чи можуть в Україні визначати новий небезпечний штам COVID

В Україні поки не можуть визначати новий штам коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

У нашій країні станом на сьогоднішній день поки що немає технічної можливості самостійно виявляти "дельта" - штам. Є ризик, що він може прийти в Україну, повідомив голова парламентського комітету Михайло Радуцький в Telegram.

Нардеп підкреслив, що ВООЗ зафіксувала випадки зараження "індійським" штамом вже в 92 країнах світу. Незважаючи на вакцинацію більшості населення погіршується епідеміологічна ситуація у Великобританії.

"За підрахунками інфекціоністів, 96% всіх нових випадків коронавірусу - це саме "індійський" штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантину в Королівстві. У сусідній Росії в середньому за добу помирає понад 500 осіб - більшість смертей викликає саме "Дельта", - написав депутат.

Голова комітету зазначив, що є ризик, що згодом хвиля дійде й до України.

"В Україні поки ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направило в лондонську лабораторію 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні відразу визначати штам" Дельта", - зазначив нардеп.

Раніше Главред писав про те, що доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомолець Сергій Дубров попереджав про те, що нового небезпечного індійського штаму Дельта в Україні поки що виявлено не було. За його словами, при зараженні такою варіацією коронавірусу можуть бути кишкові розлади, а також риніт і слабкість без температури.