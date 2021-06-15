З'ясувалося, звідки в Україну "увірветься" новий небезпечний штам коронавірусу

Коронавірус прийде з РФ вже восени - НАНУ / УНІАН

Небезпечний штам коронавірусу "Дельта" швидко поширюється на території Росії і є ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні розпочнеться зі східних областей, свідчать дані Національної академії наук України.

Як розповіли вчені, штам Дельта, який раніше називали "індійським" штамом коронавірусу, за останніми даними, в1,6 рази заразніший, ніж "британський варіант" ("Альфа"), а також у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 рази частіше - до реанімації.

"Стурбованість пов'язана насамперед з тим, що цей штам дуже поширився в РФ, і частка, яка на нього припадає, за наявною (не надто великою) вибіркою, згідно з даними бази секвенувань GISAID, оцінюється в чверть від усієї захворюваності в РФ", - пояснили в НАН.

Оскільки в Україні спостерігаються великі обсяги імміграції з Росії, відзначають в НАН, існує ризик того, що нова хвиля поширення COVID-19 може розпочатися зі Сходу України. Вчені також попереджають про те, що нова хвиля може виявитися вищою від попередніх.

"Час її настання істотно залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка поки що невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може розпочатися раніше осені",- додали в НАН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

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26 квітня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження на коронавірус, як у перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.