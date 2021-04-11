З'ясувалося, скільки отримують медики, котрі рятують пацієнтів

Таку зарплату отримують медики з великим досвідом, котрі щодня рятують важких пацієнтів.
Українські медики, які працюють цілодобово у відділеннях для хворих на коронавірус, отримують 30 тисяч гривень зарплати - за ті гроші їм доводиться бути на зв'язку цілодобово або в лікарні, розповів в ефірі Право на владу головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко.
Таку зарплату отримують медики з великим досвідом і щодня рятують важких пацієнтів. За словами Риженка, така зарплата за таку напружену працю - це замало.
"У COVID-відділенні — десь 30 тисяч гривень з усіма надбавками. Іноді 35 тисяч, якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, яка щодня рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, знаходяться цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати у таких важких підрозділах", - повідомив Риженко.
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Також він розповів, що інші лікарі, які не працюють з коронавірусом, отримують в три рази менше.
Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було виявлено 12 тис. 112 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.
- За вчора госпіталізовано 4 тис. 694 людини, померли - 235 осіб, одужали - 5 тис.34 людини.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 тис.374), Дніпропетровській (1 тис. 333), Донецькій (839) і Хмельницькій (811) областях.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 853 тис.249 осіб, одужали-1 млн 410 тис. 860 осіб, померли - 37 тис. 14 осіб, проведено ПЛР - тестувань-8 млн 656 тис. 885.