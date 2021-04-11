З'ясувалося, скільки отримують медики, котрі рятують пацієнтів

Скільки отримують медики, які лікують пацієнтів з коронавірусом / Фото Reuters

Українські медики, які працюють цілодобово у відділеннях для хворих на коронавірус, отримують 30 тисяч гривень зарплати - за ті гроші їм доводиться бути на зв'язку цілодобово або в лікарні, розповів в ефірі Право на владу головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко.

Таку зарплату отримують медики з великим досвідом і щодня рятують важких пацієнтів. За словами Риженка, така зарплата за таку напружену працю - це замало.

"У COVID-відділенні — десь 30 тисяч гривень з усіма надбавками. Іноді 35 тисяч, якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, яка щодня рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, знаходяться цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати у таких важких підрозділах", - повідомив Риженко.

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Також він розповів, що інші лікарі, які не працюють з коронавірусом, отримують в три рази менше.

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