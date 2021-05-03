З'ясувалося, скільки коштуватиме COVID-вакцинація в 2022 році

Скільки коштів необхідно для вакцинації від коронавірусу / Reuters

На забезпечення вакцинації від коронавірусу більшості дорослого населення світу в наступному, 2022 році, потрібно буде витратити до 45 млрд доларів - щеплення необхідні для досягнення популяційного імунітету, пише BBC.

"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, в майбутньому році буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус на брифінгу.

Він зазначив, що для досягнення імунітету необхідно прищепити більшу частину дорослого населення світу і цього знадобиться збільшити виробництво вакцин.

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Тому ВООЗ закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На даний момент програма потребує кошти в розмірі 19 млрд доларів.

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