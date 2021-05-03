З'ясувалося, скільки коштуватиме COVID-вакцинація в 2022 році

ВООЗ закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На даний момент програма потребує коштів у розмірі 19 млрд доларів.
На забезпечення вакцинації від коронавірусу більшості дорослого населення світу в наступному, 2022 році, потрібно буде витратити до 45 млрд доларів - щеплення необхідні для досягнення популяційного імунітету, пише BBC.
"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, в майбутньому році буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус на брифінгу.
Він зазначив, що для досягнення імунітету необхідно прищепити більшу частину дорослого населення світу і цього знадобиться збільшити виробництво вакцин.
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Тому ВООЗ закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На даний момент програма потребує кошти в розмірі 19 млрд доларів.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Офіційно вакцина від COVID-19 з'явилася в Україні 23 лютого. Першим препаратом стала вакцина CoviShield-аналог британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Стартувавши вакцинація від коронавірусу в Україні 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам, після чого почалася вакцинація учасників ООС на Донбасі.
- 18 квітня в Україну привезли вакцину Pfizer. Державі вдалося отримати 117 тисяч доз препарату. До цього Київ домовився про контрактні поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- 30 Квітня Україна отримала 500 тисяч доз китайського препарату CoronaVac. У МОЗ анонсували отримання нових вакцин від коронавірусу щотижня.
- 1 травня стало відомо, що Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Таким чином, держава законтрактувала 20 мільйонів доз препарату американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.