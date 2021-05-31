Виживають, хто як може: експерт оцінив боротьбу України з коронавірусом

Смертність від коронавірусу в Україні є однією з найвищих у світі, сказав Суслов / УНІАН

Україна другий рік поспіль бореться з епідемією коронавірусу. Однак все йде не так гладко, як хотілося б. Заслужений економіст України, ексміністр економіки України Віктор Суслов розповів, що не так з вакцинацією від COVID-19 і з якими проблемами стикаються українці, які захворіли на коронавірус.

Передусім Суслов поділився своїм досвідом як людини, яка перехворіла на COVID-19. За його словами, в країні низький рівень підготовки держави і вкрай низький рівень державного управління.

"В Україні абсолютно жахлива організація роботи охорони здоров'я, коли хворі люди змушені ходити в поліклініки, сидіти в чергах разом з тими, хто не хворий на коронавірус. У разі необхідності зробити КТ легенів хворим людям доводиться користуватися громадським транспортом або таксі. Ці та багато інших фактів говорять про те, що Україна як не була готова до ефективної боротьби з цією епідемією, так не готова вона і сьогодні, що викликає велику тривогу", - сказав Суслов під час чату на Главреді.

Куди пішли гроші з антиковідного фонду

За словами Суслова, Світовий банк дійсно виділив Україні додатково 90 мільйонів доларів для проведення вакцинації населення, однак це не має вирішального значення.

"Для нашої держави важливішим є той факт, що завдяки внесеним рік тому змінам в бюджет був створений антиковідний фонд у розмірі близько 66 мільярдів гривень, але в більшій частині він пішов не на боротьбу з коронавірусом, не на фінансування розробки і виробництва власної вакцини й не на закупівлю вакцин в інших країн, а на проект "Велике будівництво", тобто був використаний не за цільовим призначенням", - сказав ексміністр.

Що не так з вакцинацією від COVID-19

Україна витратила мільярди на закупівлю вакцин від коронавірусу. Однак перша партія вакцин, закуплених в Китаї, так і не була поставлена в Україну в повному обсязі, зазначив Суслов. З другої великої партії вакцини Covishield, закупленої в Індії, лише незначна частка була поставлена, хоча гроші було сплачено.

"Індія просто припинила виконувати поставки, посилаючись на складну ситуацію всередині країни. А всі інші партії - досить малі за обсягом", - зазначив економіст.

читайте такожУ МОЗ розкрили плани щодо оновлення карантину в УкраїніВін додав, що за темпами вакцинації, а, отже, і за результатами боротьби з коронавірусом, Україна займає одне з останніх місць не лише в Європі, а й у світі.

"З'явилася оцінка Національної академії наук України про рівень смертності від ковіду. На думку вчених, за минулий рік смертність за офіційними даними була занижена приблизно втричі. Тобто реально померло втричі більше людей, ніж про це заявило наше МОЗ, це – серйозне звинувачення. Це означає, що смертність від коронавірусу в Україні є однією з найвищих у світі, а не лише в Європі", - зазначив Суслов.

Крім того, в Україні досі не налагоджено чітку правильну методику оцінки ситуації. Ніхто по-справжньому це не контролює, що теж викликає велику тривогу.

"Коротше кажучи, переважна більшість громадян у нас виживає самостійно, хто як зможе. При цьому легше тим, у кого є великі гроші – вони самі собі не лише наймають лікарів і купують ліки, але і, якщо потрібно, купують кисневі апарати, і дуже важко доводиться тим, у кого грошей мало чи немає взагалі – держава про них мало піклується", - резюмував економіст.

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