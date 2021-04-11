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"Південноафриканський" коронавірус стійкий до вакцини Pfizer - вчені

11 квітня 2021, 08:09

Дослідження, проведене фахівцями Тель-Авівського університету, показало, чи захищає вакцина Pfizer від штаму коронавірусу з ПАР.

вакцина Pfizer
"Південноафриканський" коронавірус стійкий до вакцини Pfizer / Фото Reuters

Південноафриканський штам коронавірусу набагато стійкіший до вакцини Pfizer-BioNTech. Такі висновки отримано унаслідок дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету та мережею медичних установ Клавіт.

Як повідомляє видання The Times of Israel, у розпорядженні якого опинилися результати дослідження, дві експертні групи зробили аналізи 150 вакцинованих громадян Ізраїлю з позитивним результатом на коронавірус. Так, частка вірусу, що прийшов з південноафриканського боку, виявилася у вісім разів вище, ніж його частка серед невакцинованого, але інфікованого населення.

За словами професора Аді Стерн, головного автора дослідження, фахівці очікували тільки один випадок південноафриканської варіації вірусу. Отже, подібний тип вірусу, на відміну від британського і вихідного, здатний протистояти дії вакцини.

Водночас Аді Стерн підкреслила, що робити кінцеві висновки занадто рано. Для отримання максимально точної інформації треба продовжити дослідницьку роботу.

Вакцина Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації треба отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

Вакцина від коронавірусу Pfizer в Україні - про що йшлося раніше:

  • 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech у межах глобального механізму COVAX. Йшлося про 117 тисяч доз.
  • 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech й американською фірмою Pfizer, запобігає передаванню коронавірусу на 95,8% після двох доз.
  • 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.

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