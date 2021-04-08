Захворюваність на коронавірус в Україні різко зросте - Степанов

Коронавірус ще вируватиме в Україні / Фото Reuters

В Україні захворюваність на коронавірус набирає оберти. Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, добова кількість хворих на COVID-19 в Україні зростатиме наступні 10 днів.

За словами Степанова, добова кількість хворих коронавірусом в Україні може зрости до 30 тисяч. І тут не обійшлося без британського штаму коронавірусу.

"Ми очікуємо протягом тижня - 10 днів, що будемо ще рости в рамках до 25-30 тисяч... У тому числі за рахунок "британського штаму", який є досить важким, їм більше людей заражається", - сказав Степанов в ефірі програми Право на владу на 1+1.

При цьому міністр зазначив, що Україна не рухається за "італійським сценарієм".

"Тому що криза в Італії настала на початку пандемії і медична система не витримала б при кількості хворих 5 – 6 тисяч на добу. А зараз в Україні вже близько 20 тисяч хворих на день. Адаптивний карантин допомагає, але є області, в яких є проблеми з киснем", - додав Степанов.

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Зазначимо, за минулу добу 7 квітня, в Україні виявили 19 419 нових хворих на коронавірус.

Найбільше пацієнтів зареєстрували у Києві, Харківській та Львівській областях.

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