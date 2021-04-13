Закарпаття отримає вакцину від коронавірусу: коли і кому зроблять укол

Закарпатська область днями отримає вакцину від коронавірусу / Reuters

Вже 14 або 15 квітня Закарпатська область отримає партію вакцини CoronaVac - до регіону планують доставити 7040 доз.

Першими щеплення зможуть зробити малорухливі громадяни і ті, хто доглядає за ними, повідомила пресслужба Закарпатської обласної адміністрації.

"Крім того, щеплення вакциною CoronaVac будуть організовані для педагогів, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання - ред.)", - зазначив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

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За його словами, мобільні бригади будуть приїжджати до жителів області за місцем їх проживання. До вакцинації CoronaVac будуть залучені установи, які мають такі бригади, які пройшли навчання на поводження з препаратом AstraZeneca.

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