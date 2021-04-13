Закарпаття отримає вакцину від коронавірусу: коли і кому зроблять укол

У Закарпатську область незабаром доставлять вакцину від коронавірусу - регіон має отримати трохи більше семи тисяч доз.
Вже 14 або 15 квітня Закарпатська область отримає партію вакцини CoronaVac - до регіону планують доставити 7040 доз.
Першими щеплення зможуть зробити малорухливі громадяни і ті, хто доглядає за ними, повідомила пресслужба Закарпатської обласної адміністрації.
"Крім того, щеплення вакциною CoronaVac будуть організовані для педагогів, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання - ред.)", - зазначив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.
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За його словами, мобільні бригади будуть приїжджати до жителів області за місцем їх проживання. До вакцинації CoronaVac будуть залучені установи, які мають такі бригади, які пройшли навчання на поводження з препаратом AstraZeneca.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotechв розмірі 215 тисяч доз в кінці березня.
- До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за Ліцензією AstraZeneca.
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показники ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID - 19 на третій фазі клінічних досліджень.
- При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я МаксиСтепанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлятися в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.