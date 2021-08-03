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"Зараза не зникне": у Раді попередили про новий локдаун і назвали терміни

3 серпня 2021, 07:56

Олександр Качура не виключив погіршення ситуації з епідемією COVID-19 в Україні.

Карантин в Україні можуть посилити
Українцям загрожує новий локдаун / Фото galka.if.ua

Новий локдаун через епідемію коронавірусу можуть ввести в Україні найближчим часом, заявив народний депутат від Слуги народу Олександр Качура.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, нові епідемічні обмеження можуть початися вже наприкінці літа або на початку осені.

Нардеп звернув увагу, що все залежить від поведінки самих громадян. Він нагадав про необхідність користуватися маскою і антисептиком навіть після вакцинації від COVID-19.

"Ми повинні зрозуміти, що найближчі кілька років ми можемо жити в такому режимі", — заявив політик.

Представник Слуги народу не виключив, що в кінці літа або у вересні (а також до кінця року) існує можливість введення локальних локдаунів.

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"Ця зараза не піде. Щоб її побороти, нам всім треба дотримуватися елементарних правил поведінки - тоді нам не треба буде ніяких локдаунів проводити. Коли ми зрозуміємо, що ситуація погіршується, тоді нам вже всім треба буде вакцинуватися, отримати доступні вакцини і зробити так, щоб ця проблема взагалі пішла в минуле", - додав Качура.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

Слуга народу Олександр Качура карантин в Україні карантин новини локдаун
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