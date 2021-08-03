"Зараза не зникне": у Раді попередили про новий локдаун і назвали терміни

Українцям загрожує новий локдаун / Фото galka.if.ua

Новий локдаун через епідемію коронавірусу можуть ввести в Україні найближчим часом, заявив народний депутат від Слуги народу Олександр Качура.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, нові епідемічні обмеження можуть початися вже наприкінці літа або на початку осені.

Нардеп звернув увагу, що все залежить від поведінки самих громадян. Він нагадав про необхідність користуватися маскою і антисептиком навіть після вакцинації від COVID-19.

"Ми повинні зрозуміти, що найближчі кілька років ми можемо жити в такому режимі", — заявив політик.

Представник Слуги народу не виключив, що в кінці літа або у вересні (а також до кінця року) існує можливість введення локальних локдаунів.

Реклама

"Ця зараза не піде. Щоб її побороти, нам всім треба дотримуватися елементарних правил поведінки - тоді нам не треба буде ніяких локдаунів проводити. Коли ми зрозуміємо, що ситуація погіршується, тоді нам вже всім треба буде вакцинуватися, отримати доступні вакцини і зробити так, щоб ця проблема взагалі пішла в минуле", - додав Качура.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.