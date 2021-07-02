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Вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від штаму Дельта, але не так ефективно - МОЗ

2 липня 2021, 17:27

Зокрема, вакцина Pfizer, захищає від штаму "Дельта" на 92-94%.

коронавірус
Базовий рівень захисту вакцини Pfizer становить 98%, щодо "дельти" він знизиться тільки до 92-94% / Reuters

Наприкінці травня в Україні стартувала масова вакцинація населення від коронавірусу. 29 травня відкрили перші Центри для всіх українців, які бажають отримати щеплення від COVID-19. Однак, якраз в цей період в світі спалахнула захворюваність новим штамом коронавірусної інфекції. Природно, люди почали замислюватися про те, чи варто отримувати щеплення і засумнівалися в її ефективності. Про спад бажаючих вакцинуватися від COVID-19, свідчать дані МОЗ.

У зв'язку з цим, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають в тому числі і від штаму коронавірусу Дельта, але їх ефективність дещо знижується.

Про це він розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

читайте такожСвіту загрожує нова смертоносна хвиля коронавірусу через індійського "мутанта" Дельта-ВООЗ"Так, захищають. Результати наукових досліджень, які вже опубліковані, говорять про те, що і вакцина Pfizer, і вакцина AstraZeneca захищають в тому числі від штаму "Дельта". Цей рівень захисту трошки нижче, але він все одно є-десь на 5-6% нижче, ніж у співвідношенні до стандартного штаму", - заявив Кузін.

Тобто, якщо базовий рівень захисту вакцини Pfizer становить 98%, то щодо "дельти" він знизиться тільки до 92-94%.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Кампанія з вакцинації в Україні стартувала 24 лютого для окремих категорій населення.

На сьогоднішній день щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробництва Індії; CoronaVac, виробництва Китаю; Comirnaty і AstraZeneca-SKBio, виробництва Південної Кореї.

З 29 травня цього року українці почали масово вакцинуватися в спеціалізованих центрах. Зробити щеплення від коронавірусу закликають відомі і популярні особистості. Також на майбутньому фестивалі Atlas Weekend будуть вакцинувати проти коронавірусу.

Скільки українців вже отримали щеплення проти COVID-19:

Від початку вакцинації щеплено 2 001 132 людини. Одну дозу отримали 2 001 130 осіб, а повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 766 483 осіб.

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