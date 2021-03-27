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Зеленський пригрозив політикам відповідальністю за висловлювання про вакцини

27 березня 2021, 15:44
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Президент заявив, що деякі політичні діячі втратили голову в гонитві за швидкою популярністю і дискредитують процес вакцинації від коронавірусу.

Зеленський
Зеленський прокоментував ситуацію з вакцинацією в Україні / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з вакцинацією від коронавірусу в країні та закликав окремих політиків не дискредитувати цей процес.

Глава держави повідомив, що на цьому тижні Україна отримала 215 тис. доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує на наступну партію препарату найближчими тижнями. Підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини, передає пресслужба Офісу президента.

"Крім Китаю, вакцину від Sinovac використовують вже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення препаратом отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій", - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонів осіб.

"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щодня. Звичайно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулися і всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливі і готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин", - підкреслив президент.

За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

"Однак слід розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а скоріше - сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну і брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації в цілому", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що політичні діячі втратили голову в гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань щодо вакцини можуть вмирати українці.

"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже виважено підбирайте слова, що вилітають з вашої ротової порожнини. Тому за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент - вирішуйте самі", - резюмував президент.

Як повідомляв Главред, колишній президент України, лідер фракції Європейська солідарність Петро Порошенко в ході погоджувальної ради у Верховній Раді назвав індійську вакцину від коронавірусу "гі*ном".

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Вакцинація проти коронавірусу Україні - про що раніше писав Главред:

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