Зеленський підписав указ про Національний план вакцинації

Зеленський схвалив план вакцинації українців від коронавірусу / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо плану вакцинації проти COVID-19.

Згідно з планом, до кінця 2021 року щеплення в Україні отримають більшість дорослого населення.

Крім того, згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів України в семиденний термін повинен забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням кращого міжнародного досвіду.

Зокрема, має бути встановлено:

мінімально необхідна щомісячна кількість щеплень,

визначено джерела та терміни постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби,

відповідальних за реалізацію плану.

"Кінцевою метою плану є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Крім того, міністерству закордонних справ України доручили вжити невідкладні заходи щодо підвищення ефективності співпраці з міжнародним співтовариством з постачання вакцин в Україну.

Міністерству охорони здоров'я доручено, забезпечити проведення "ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи з вакцинації".

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