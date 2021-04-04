Зеленський підписав указ про Національний план вакцинації

Президент схвалив Національний план вакцинації українців до кінця 2021 року.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо плану вакцинації проти COVID-19.
Згідно з планом, до кінця 2021 року щеплення в Україні отримають більшість дорослого населення.
Крім того, згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів України в семиденний термін повинен забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням кращого міжнародного досвіду.
Зокрема, має бути встановлено:
- мінімально необхідна щомісячна кількість щеплень,
- визначено джерела та терміни постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби,
- відповідальних за реалізацію плану.
"Кінцевою метою плану є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу", - йдеться у повідомленні Офісу президента.
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Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.
Крім того, міністерству закордонних справ України доручили вжити невідкладні заходи щодо підвищення ефективності співпраці з міжнародним співтовариством з постачання вакцин в Україну.
Міністерству охорони здоров'я доручено, забезпечити проведення "ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи з вакцинації".
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Вакцинація в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- В Україну 23 лютого прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca.
- 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Китайський вакцина від коронавірусу Sinovac така ж ефективна, як індійська вакцина Covishield від Oxford / AstraZeneca, заявив глава МОЗ України Максим Степанов. Він підкреслив, що медики не будуть ставити пріоритети, кому яку вакцину колоти.