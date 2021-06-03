Зеленському вкололи другу дозу вакцини від коронавірусу

Вакцинація лідера країни відбулася в четвер, 3 червня, в амбулаторії на території Офісу президента.
Глава держави Володимир Зеленський отримав другу дозу вакцини від коронавірусу, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.
Він запевнив, що в Україні, як і у всіх інших цивілізованих країнах, дуже жорстко контролюють вакцинацію громадян від коронавірусу, і президент не може бути винятком із правил. Адже є чітко визначений графік - "через скільки днів після першої дози вакцини людина може отримати другу дозу".
"У випадку з Володимиром Олександровичем цей графік був дотриманий так, як і з будь-яким іншим громадянином", - зазначив Подоляк.
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Цього разу вакцинація відбулася в амбулаторії на території Офісу президента.
Першу дозу вакцини від коронавірусу Зеленський отримав 2 березня препаратом від AstraZeneca індійського виробництва. Це сталося під час робочої поїздки президента на Донбас.
Вакцинація в Україні-про що раніше писав Главред:
- У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.
- Центр вакцинації від COVID - 19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.
- 30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID - 19 з 09: 00 до 17: 00. Очікується, що в день в Одесі будуть щеплюватися від 250 до 300 осіб.