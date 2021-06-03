Зеленському вкололи другу дозу вакцини від коронавірусу

Зеленський отримав другу дозу вакцини від короанвірусу / УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський отримав другу дозу вакцини від коронавірусу, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.

Він запевнив, що в Україні, як і у всіх інших цивілізованих країнах, дуже жорстко контролюють вакцинацію громадян від коронавірусу, і президент не може бути винятком із правил. Адже є чітко визначений графік - "через скільки днів після першої дози вакцини людина може отримати другу дозу".

"У випадку з Володимиром Олександровичем цей графік був дотриманий так, як і з будь-яким іншим громадянином", - зазначив Подоляк.

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Цього разу вакцинація відбулася в амбулаторії на території Офісу президента.

Першу дозу вакцини від коронавірусу Зеленський отримав 2 березня препаратом від AstraZeneca індійського виробництва. Це сталося під час робочої поїздки президента на Донбас.

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