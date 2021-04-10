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Жорсткий карантин на Київщині продовжено: заборони та рекомендації

10 квітня 2021, 10:40

Об'єднані територіальні громади Київщини можуть самі приймати рішення щодо карантинних заходів.

На Київщині посилений карантин продовжено майже до кінця квітня
Влада Київщини продовжила жорсткий карантин майже до кінця квітня / УНІАН

Влада Київської області у п'ятницю, 9 квітня, вирішила продовжити до 23 числа посилений карантин, запроваджений у регіоні через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19.

В області кожна об'єднана територіальна громада має право приймати рішення щодо обмежувальних заходів, ґрунтуючись на ситуації на своїй території, йдеться на сторінці Київської обласної держадміністрації у Facebook.

В ОДА зазначили, що на території Київщини діють обмежувальні заходи червоної зони карантину, а також місцевій владі дали низку рекомендацій.

Карантин в Київській області 2021 – які є обмеження червоної зони:

  • Закладам громадського харчування не можна приймати відвідувачів;
  • Не працюють торгово-розважальні центри, розважальні заклади, заклади побутового обслуговування та деякі торговельні заклади;
  • Не працюють заклади культури, басейни, спортзали, фітнес-центри та непродовольчі ринки;
  • Не можна проводити масові заходи. Винятки – автокінотеатри, автоконцерти та офіційні спортивні заходи (можуть проходити, але без глядачів);
  • Учням середньої та старшої школи не можна відвідувати навчальні заклади.

Карантин на Київщині 2021 – рекомендації місцевої влади:

  • Призупинити роботу дитячих садків та гуртків;
  • Дозволити у транспорті пасажирам займати лише 50% місць для сидіння;
  • Людям у віці надати пріоритет в обслуговуванні в закладах торгівлі з 10:00 до 12:00.

Нагадаємо, у березні в Київській області погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу, і регіон 21 числа потрапив до червоної зони карантину. З 21 числа карантин було посилено.

COVID-19 у Київській області станом на 10 квітня діагностовано у 105 585 осіб, одужали 83 025 пацієнтів, а померли – 1 876.

В Україні карантин через коронавірус стартував з 12 березня 2020 року. Всього в країні є чотири карантинних зони – зелена, жовта, помаранчева та червона. У зеленій зоні найслабші карантинні обмеження, а в червоній – найсуворіші. Зелених зон в нашій країні немає.

карантин в Україні червона зона
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