Жорсткий карантин у Львові до 12 квітня: названо обмеження

Транспорт у Львові працюватиме за спецпропусками / УНІАН

Міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення посилити карантин у Львові до 12 квітня. Це пов'язано з різким зростанням кількості хворих на коронавірус і госпіталізацій в місті. Рух транспорту перейде в режим спеціальних перевезень, будуть закриті дитячі садки, а також низка торгівельних центрів і магазинів, повідомив львівський градоначальник Андрій Садовий в Telegram.

Що передбачає посилення карантину у Львові

Перехід транспорту в режим спеціальних перевезень з припиненням безкоштовного проїзду для пільгових категорій населення

Дитячі садки працюватимуть тільки в режимі чергових груп для дітей, батьки яких продовжують роботу

Навчання в школах триває в дистанційному режимі

Магазини непродовольчих товарів працюють виключно в режимі на винос і за попереднім замовленням

Непродовольчі та змішані ринки повинні бути закриті

Літні майданчики не будуть відкриті до 12 квітня

У місті забороняється проведення масових заходів

Заклади громадського харчування повинні працювати виключно на винос

Які магазини та заклади також будуть закриті

"Епіцентр", вул. Б. Хмельницького, 188;

"Єва", вул. Чорновола, 1;

"МакДональдз", вул. Шевченка, 7

"Братиська", вул.Січ. Стрільців, 3;

"Гребя ябко, вул. Староєврейська, 20;

"Йоки", вул. Гнатюка, 12А;

"Малевич", вул.Чорновола, 2.

Підкреслюється, що міська влада закликає підприємства за можливістю переводити своїх співробітників на дистанційну роботу.

Карантин в Україні