Жорсткий карантин у Львові до 12 квітня: названо обмеження

Карантин у Львові посилили у зв'язку з різким зростанням рівня захворюваності та госпіталізацій.
Міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення посилити карантин у Львові до 12 квітня. Це пов'язано з різким зростанням кількості хворих на коронавірус і госпіталізацій в місті. Рух транспорту перейде в режим спеціальних перевезень, будуть закриті дитячі садки, а також низка торгівельних центрів і магазинів, повідомив львівський градоначальник Андрій Садовий в Telegram.
Що передбачає посилення карантину у Львові
- Перехід транспорту в режим спеціальних перевезень з припиненням безкоштовного проїзду для пільгових категорій населення
- Дитячі садки працюватимуть тільки в режимі чергових груп для дітей, батьки яких продовжують роботу
- Навчання в школах триває в дистанційному режимі
- Магазини непродовольчих товарів працюють виключно в режимі на винос і за попереднім замовленням
- Непродовольчі та змішані ринки повинні бути закриті
- Літні майданчики не будуть відкриті до 12 квітня
- У місті забороняється проведення масових заходів
- Заклади громадського харчування повинні працювати виключно на винос
Які магазини та заклади також будуть закриті
- "Епіцентр", вул. Б. Хмельницького, 188;
- "Єва", вул. Чорновола, 1;
- "МакДональдз", вул. Шевченка, 7
- "Братиська", вул.Січ. Стрільців, 3;
- "Гребя ябко, вул. Староєврейська, 20;
- "Йоки", вул. Гнатюка, 12А;
- "Малевич", вул.Чорновола, 2.
Підкреслюється, що міська влада закликає підприємства за можливістю переводити своїх співробітників на дистанційну роботу.
Карантин в Україні
- У вівторок, 30 березня, МОЗ оновило епідемічний поділ України на зони карантину. Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищено в 21 регіоні з 25 областей країни. У червоній зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
- Глава МОЗ Максим Степанов раніше заявляв, що пік COVID-19 в Україні з високою часткою ймовірності прийде на період до середини квітня.
- На думку Степанова, локдаун в Україні впроваджувати наразі не потрібно. В країні продовжує діяти адаптивний карантин, дотримання якого потрібно контролювати.
- Секретар РНБО Олексій Данилов не виключає впровадження тотального карантину в Україні у тому випадку, якщо держава змушена буде зіткнутися з негативним сценарієм захворюваності на COVID-19.
Автор: Андрій Ганжа