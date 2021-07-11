Мешканка Бельгії заразилася відразу двома мутаціями коронавірусу: вона померла

У жінки виявили дві мутації-типів "Альфа" і "Бета", тобто британську і південноафриканську відповідно.
Коронавірус не припиняє дивувати лікарів і науковців. Літня мешканка Бельгії заразилася відразу двома штамами вірусу, про що свідчать результати аналізів, які зробили медики при надходженні пацієнтки в лікарню. Жінка не перенесла хворобу та померла.
У жінки виявили дві мутації - типів "Альфа" і "Бета", тобто британську і південноафриканську відповідно. Передбачається, що вона заразилася від двох різних людей, а також підтверджено, що жінка не прищеплювалася від COVID-19, повідомляє BBC.
90-річна бельгійка померла ще у березні в місті Алсті, що робить її випадок першим задокументованим в історії, хоча про подвійне зараження повідомлялося й раніше. Проте хвороба розвивалася у неї дуже стрімко.
"Важко сказати, чи зіграло спільне інфікування двома варіантами свою роль у швидкому погіршенні стану пацієнтки", - говорить провідний вчений лікарні OLV доктор Анне Ванкеерберген.
Випадок бельгійки й недооцінену небезпеку подвійного зараження різними штамами COVID-19 планують обговорити на Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань пізніше цього року.
Відзначимо, зараз у світі побоюються штаму коронавірусу "Дельта", який в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який уперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років та дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.
- Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.