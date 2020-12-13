Убить коронавирус за две минуты: вирусолог оценил новое открытие американских ученых

Вирусолог оценил открытие американских ученых / Reuters

Американские ученые пришли к выводу, что зубные пасты с цинком и оловом в составе способны за две минуты нейтрализовать коронавирус. Эффективность при этом составляет 99,9%. Сделанное экспертами заключение оценил вирусолог Виктор Зуев.

Медик в комментарии RT обратил внимание на то, что чистка зубов не может заменить меры предосторожности. Однако если все действительно так, как говорят ученые из США — "это очень хорошо".

При этом Зуев подчеркнул, что ко всем рекомендациям, направленным на борьбу с коронавирусом, стоит относиться серьезно.

"Масочно-перчаточный режим — это раз, во-вторых, дистанционная политика, где 1,5 метра желательно друг от друга, — безусловно", — объяснил вирусолог.

Он также отметил, что коронавирус оказался очень контагиозным или, "попросту говоря, липучим".

"Поэтому нам нужно пережить эту пандемию: ей нужно противопоставить хорошую иммунную прослойку населения. Конечно, сейчас и медики, и химики... стараются найти какие-то противовирусные средства, и если они что-то находят, это только добавка в копилку в наших знаний. Но это совершенно не исключает всего того багажа, который уже накоплен почти вот за год", — заключил он.

Добавим, что результаты исследования американских ученых были опубликованы в издании British Dental Journal.

Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за 30 секунд.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту", — говорится в публикации.

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