Убийственный COVID-19: коронавирус в три раза смертельнее гриппа - ученые

Гораздо больше детей были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом.
Уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружена коронавирусная болезнь COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.
Об этом говорится в сообщении по результатам исследования, проведенного во Франции под руководством профессора Лайонела Пирот из Центра клинических исследований при клинике Университета Дижона, опубликованным в журнале The Lancet Respiratory Medicine.
Исследователи сравнили национальные данные Франции по 89,5 тыс. пациентов, госпитализированных с COVID-19 в марте и апреле этого года, с 45,8 тысячи пациентов, госпитализированных с сезонным гриппом в период с декабря 2018 г. до конца февраля 2019 г.
Около 16,9% госпитализированных пациентов с COVID-19 умерли за время исследования. В то же время показатель летальности среди тех, кто был госпитализирован с гриппом, составляет 5,8%.
Читайте такжеШмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19Исследователи установили, что больше пациентов с COVID-19 требовали интенсивной терапии - 16,3% против 10,8% с гриппом. При этом средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 была вдвое дольше - 15 дней по сравнению с восемью днями среди тех, кто болел гриппом. Соавтор исследования, профессор Университета Дижона Катрин Кантан называет такие данные "особенно вопиющими" ввиду того, что волна гриппа 2018/2019 годов во Франции была самой смертоносной за пять лет.
Также исследование показало, что гораздо больше детей в возрасте до 18 лет были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом: 1,4 % среди инфицированных коронавируса и 19,5 % - среди пациентов с гриппом.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 12 тыс. 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 260 человек, выздоровели 12 тыс. 866 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 904 человека; выздоровели - 12 тыс. 866, зафиксировано 260 летальных случаев.
- Медики провели 68 тыс. 759 тестов (в частности методом ПЦР - 42 тыс. 340, методом ИФА - 26 тыс. 419).
- За все время пандемии в Украине заболели 944 тыс. 381 человек, выздоровели - 561 тыс. 222, умерли - 16 тыс. 256. Медиками проведено 5 млн 209 тыс. 462 ПЦР-тестирования.