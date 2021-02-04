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Ученые Британии рассказали плохие новости об эффективности вакцин

4 февраля 2021, 07:06
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Новая мутация COVID-19 снижает эффективность вакцины BioNTech/ Pfizer в 10 раз.

вакцина,коронавирус
Первую дозу препарата получили уже 10 млн человек в Британии / Reuters

Вакцина от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer в 10 раз менее эффективна против коронавируса с мутацией E484K. Об этом свидетельствуют антитела, извлеченные из крови людей, которым уже сделали прививку.

"Это, пожалуй, плохие новости для эффективности вакцин", - цитирует CNN доцента по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья Джозеф Фовер.

При этом ученые считают, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность от коронавируса даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

Отмечается, что первую дозу препарата получили уже 10 млн человек в Британии.

Ранее ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7. Мутация получила название E484K. Она способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

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Напомним:

  • В Лондоне ученые насчитали в новом штамме коронавируса COVID-19 22 мутации​. По словам вирусолога Венди Барклай, это является тревожным звонком, и вирус потенциально может "убежать" от вакцины​.
  • 8 января сообщалось, что компания Pfizer и ученые Техасского университета исследовали эффективность вакцины от коронавируса против новых мутаций Sars-cov-2. Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против новых штаммов.
  • Ученые Бирмингемского университета выяснили, почему британский вирус-мутант, известный как Super-COVID, на 70 процентов более заразен, чем оригинал.

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