Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать

Коронавирус в Украине стал больше "убивать" / Фото Reuters

В Украине за последние несколько дней выросло число летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом.

Как сообщает Национальная академия наук Украины, рост смертности от COVID-19 не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.

"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН.

Уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

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Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 2 марта

За минувшие сутки в стране выявили 5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 308 детей и 218 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа госпитализированы 1410 человек; летальных случаев - 162; выздоровели 5194 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Коронавирус в Украине - статистика 2 марта / maksym.stepanov.official

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 1 марта

По состоянию на понедельник, 1 марта, в Украине за сутки выявили 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 258 детей и 93 медработника.

Госпитализированы 1779 человек; летальных случаев - 68; выздоровел 1701 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 1 марта / maksym.stepanov.official

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.

Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.

В Украине в течение пяти дней - с 24-го по 28 февраля - прививку от COVID-19 получил 3141 украинец.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.

По состоянию на утро 2 марта, в Украине привито от коронавируса 4905 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).

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