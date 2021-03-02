Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать

Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля.
В Украине за последние несколько дней выросло число летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом.
Как сообщает Национальная академия наук Украины, рост смертности от COVID-19 не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.
"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН.
Уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.
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Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 2 марта
За минувшие сутки в стране выявили 5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 308 детей и 218 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа госпитализированы 1410 человек; летальных случаев - 162; выздоровели 5194 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).
Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 1 марта
По состоянию на понедельник, 1 марта, в Украине за сутки выявили 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 258 детей и 93 медработника.
Госпитализированы 1779 человек; летальных случаев - 68; выздоровел 1701 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- В Украине в течение пяти дней - с 24-го по 28 февраля - прививку от COVID-19 получил 3141 украинец.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- По состоянию на утро 2 марта, в Украине привито от коронавируса 4905 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).
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