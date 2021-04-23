Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса

Ученые нашли новые пути распространения COVID-19 / Фото Reuters

Коллектив американских ученых впервые построил гидродинамическую модель распространения коронавируса COVID-19 в кондиционируемых помещениях, в результате чего обнаружили два новых неочевидных пути распространения инфекции Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Физики из Университета Миннесоты построили модель гидродинамики движения вируса и оценили, как разные факторы влияют на пути передачи и риск заражения воздушно-капельным путем.

Специалисты использовали передовые вычислительные мощности суперкомпьютера, благодаря чему они смогли смоделировать захват вирусных частиц сложными потоками, которые возникают, когда холодный воздух от кондиционеров взаимодействует с горячим шлейфом.

В результате ученые выявили еще два потенциальных пути передачи вируса по воздуху, которые часто упускаются из виду ‒ поток теплых аэрозолей, которые поднимается из-под стола, и обратный поток воздуха, который проходит через кондиционеры.

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