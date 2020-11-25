Ученые нашли новый способ борьбы с тяжелой формой COVID-19 / Reuters

Тяжелая форма COVID-19 приводит к состоянию, которое называется "цитокиновый шторм", при котором иммунная система организма выходит из строя и начинает атаковать здоровые клетки, а не только зараженные.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail. В новом исследовании ученых, которое проводили на мышах с COVID-19, утверждается, что "цитокиновый шторм" ‒ порочный круг, который приводит к перепроизводству двух сигнальных белков. Этот процесс называется фактором некроза опухоли.

На мышах использовали антитела, предназначенные для борьбы с этими белками. Ученые утверждают, что такой способ является эффективным для предотвращения смерти в тяжелых случаях COVID-19.

"Понимание путей и механизмов, управляющих этим воспалением, имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий лечения. Мы также определили специфические цитокины, которые активируют пути гибели воспалительных клеток и имеют значительный потенциал для лечения коронавируса", ‒ заявил соавтор исследования Тирумала Деви Каннеганти (отделение иммунологии Святого Джуда в штате Теннесси, США).

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